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    Бердыев – о победе над «Динамо»: «Типичная кубковая игра»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал тяжелой победу над «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

    – Типичная кубковая игра. Тяжелая, как и предполагалось. Рады победе.

    – С чем была связана замена Могилевца в перерыве?

    – Желание было, но КПД не было.

    – Не было ли мыслей перед матчем со «Спартаком», который состоится через три дня, выпустить резервный состав?

    – Нет, времени для восстановления достаточно.

    – С чем связано то, что после забитого мяча «Рубин» отдал инициативу и практически не было моментов у ворот «Динамо»?

    – «Динамо» хорошо играло.

    – Насколько тяжело будет готовиться к матчу против тренера, который дебютирует, у которого нет опыта?

    – Мы об этом пока не думаем. «Спартак» есть «Спартак» – серьезная, хорошая команда.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.10.2018 06:55
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