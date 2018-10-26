Бердыев – о победе над «Динамо»: «Типичная кубковая игра»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал тяжелой победу над «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

– Типичная кубковая игра. Тяжелая, как и предполагалось. Рады победе.

– С чем была связана замена Могилевца в перерыве?

– Желание было, но КПД не было.

– Не было ли мыслей перед матчем со «Спартаком», который состоится через три дня, выпустить резервный состав?

– Нет, времени для восстановления достаточно.

– С чем связано то, что после забитого мяча «Рубин» отдал инициативу и практически не было моментов у ворот «Динамо»?

– «Динамо» хорошо играло.

– Насколько тяжело будет готовиться к матчу против тренера, который дебютирует, у которого нет опыта?

– Мы об этом пока не думаем. «Спартак» есть «Спартак» – серьезная, хорошая команда.