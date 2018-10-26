Мусаев: «По моментам «Краснодар» значительно превзошел соперника»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после поражения от «Стандарда» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Российская команда пропустила решающий гол на 93-й минуте.

«С нашей стороны это была достаточно качественная игра. Мы провели весь матч в высоком темпе и по моментам значительно превзошли соперника. Они воспользовались нашими ошибками: три момента — два мяча. Мы играли хорошо и довольны содержанием игры.

Второй тайм начали не очень хорошо, но где-то после 55-й минуты была куча моментов, два выхода один на один. Не реализовали, а в конце потеряли концентрацию, начали спешить, выбивать мячи, где ситуация не требовала. 1:1 на выезде было бы хорошим результатом», – сказал Мусаев.