Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мусаев: «По моментам «Краснодар» значительно превзошел соперника»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после поражения от «Стандарда» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Российская команда пропустила решающий гол на 93-й минуте.

    «С нашей стороны это была достаточно качественная игра. Мы провели весь матч в высоком темпе и по моментам значительно превзошли соперника. Они воспользовались нашими ошибками: три момента — два мяча. Мы играли хорошо и довольны содержанием игры.

    Второй тайм начали не очень хорошо, но где-то после 55-й минуты была куча моментов, два выхода один на один. Не реализовали, а в конце потеряли концентрацию, начали спешить, выбивать мячи, где ситуация не требовала. 1:1 на выезде было бы хорошим результатом», – сказал Мусаев.

    Источник: «Sport24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2018 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 октября 2018, 19:05

      У меня одно слово "Очоа".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 26 октября 2018, 10:40

      бла-бла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 октября 2018, 08:26

      Очки дают не за моменты , а за голы победные ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 октября 2018, 08:16

      посмотри на табло....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 01:54

      Моменты к табло не пришпилишь. С тупым Ари надо что-то делать, с россияниным ч-ж.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 26 октября 2018, 01:41

      Это надо было умудриться, чтобы при такой игре, при таком игровом превосходстве перед "Стандартом", при таком количестве 100%-х голевых моментах и...ещё взять и проиграть! Ну и ну!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11