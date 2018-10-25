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    Какой вы футболист?

    Боярский: «Поражение «Спартака» в Глазго придаст «Зениту» сил. Проигрыш красно-белых – победа для нас»

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Бордо» (2:1) поговорил об игре в этом же соревновании «Спартака». Она идет в эти минуты.

    «Посмотрим сегодня, как сыграет «Спартак». Если он проиграет, то это придаст еще больше сил «Зениту», потому что «Спартак» — это соперник, поражение которого является победой для нас.

    Хотя, мы как россияне будем поддерживать «Спартак», но я желаю победы только «Зениту»», – сказал актер в интервью Sport24.

    «Зенит» лидирует в своей группе, а спартаковцы являются аутсайдерами.

    Источник: Sport24

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    25.10.2018 23:33
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 26 октября 2018, 21:45

      Если бы не написали автора этих слов, то я бы представил себе, что это сказал старый пьяный дед из какой-нибудь коммунальной квартиры.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 октября 2018, 20:14

      Эх творческие работники, одна вонь от вас. Один погаными виршами смуту вносит, другой желчью пишет вместо чернил. Популисты дешевые, а не болельщики.

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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 26 октября 2018, 20:05

      Силу нужно по другому набирать. Дурак ты, Миша.

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      Рейтинг: +22

      drago922 26 октября 2018, 17:53

      дочего желчные бывают люди , болеешь ты за свой клуб так и болей , ***** другой клуб говном поливать , всех касается

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 26 октября 2018, 17:42

      Дядя Миша ты дурак ?

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:14

      Рассуждения актеров иногда приводят к неприятным ассоциациям.

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      Рейтинг: +112

      mamont14 26 октября 2018, 14:55

      Старый кретин, похоже на бред сумасшедшего.

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      Рейтинг: +6913

      батог 26 октября 2018, 14:29

      Вот , блин, старый!!! Водка вчера плохая была, что ли?

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 26 октября 2018, 11:08

      Херню несет Боярский, что старший, что его сынок в думе. Весь Петербург и Вся Россия желает клубам, высыпающим в еврокубках от России только удачи.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 26 октября 2018, 10:55

      Не закусил что ли?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Алексей новый 26 октября 2018, 11:22

      Не успел. Только принял за победу, а тут лезут с дурацкими вопросами.

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