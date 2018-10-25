Боярский: «Поражение «Спартака» в Глазго придаст «Зениту» сил. Проигрыш красно-белых – победа для нас»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Бордо» (2:1) поговорил об игре в этом же соревновании «Спартака». Она идет в эти минуты.

«Посмотрим сегодня, как сыграет «Спартак». Если он проиграет, то это придаст еще больше сил «Зениту», потому что «Спартак» — это соперник, поражение которого является победой для нас.

Хотя, мы как россияне будем поддерживать «Спартак», но я желаю победы только «Зениту»», – сказал актер в интервью Sport24.

«Зенит» лидирует в своей группе, а спартаковцы являются аутсайдерами.