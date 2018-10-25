Промес забил дебютный мяч за «Севилью» ударом через себя. Его записали как автогол

Атакующий игрок «Севильи» Квинси Промес забил дебютный гол за клуб. Голландец отличился в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Акхисар Беледиеспора».

Футболист поразил ворота хозяев на 35 минуте ударом через себя. Игрок выступает за испанцев с августа.

Предыдущим клубом Промеса был «Спартак», где голландец играл с 2014 года и стал чемпионом России.

UPD: УЕФА в официальном протоколе записал указанный мяч как автогол.