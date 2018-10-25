Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Промес забил дебютный мяч за «Севилью» ударом через себя. Его записали как автогол

    Атакующий игрок «Севильи» Квинси Промес забил дебютный гол за клуб. Голландец отличился в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Акхисар Беледиеспора».

    Футболист поразил ворота хозяев на 35 минуте ударом через себя. Игрок выступает за испанцев с августа.

    Предыдущим клубом Промеса был «Спартак», где голландец играл с 2014 года и стал чемпионом России.

    UPD: УЕФА в официальном протоколе записал указанный мяч как автогол.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 октября 2018, 00:02

      Не везёт в Севилье - хороший гол на вратаря записали. В Твенте будут рады его возвращению.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > vitvik 26 октября 2018, 20:10

      Ну второй то мяч он с игры забил в этой игре. Это Бомбардир так новости готовит(не любит Спартак).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 25 октября 2018, 23:09

      Там после сейва вратаря мяч коснулся штанги, отскочил во вратаря и пересек линию. Почти что автогол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 октября 2018, 23:09

      В России тоже в основном Акхисарам забивал) тут вообще рикошет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 25 октября 2018, 23:02

      С почином Бро!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11