Семак: «Раньше «Зенит» был командой уровня Лиги чемпионов, сейчас – нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (2:1) поговорил о выступлении команды в турнире. Зенитовцы лидируют в квартете.

«Почему мы менее удачно проводим групповой этап, чем в предыдущие годы? Раньше наша команда играла в Лиге чемпионов и была уровня Лиги чемпионов. Сейчас наша команда играет в Лиге Европы, значит она — уровня Лиги Европы.

Вы почему-то не верите, что я считаю нашу команду уровня других клубов группы, но это действительно так, и в чемпионате наши шансы не выше, чем у других. С чем это связано — можете сами проанализировать», – передает слова Семака собкор «Бомбардира» в Санкт-Петербурге Денис Лапшин.

«Зенит» также лидирует в РПЛ.