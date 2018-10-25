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    Какой вы футболист?

    Семак: «Раньше «Зенит» был командой уровня Лиги чемпионов, сейчас – нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (2:1) поговорил о выступлении команды в турнире. Зенитовцы лидируют в квартете.

    «Почему мы менее удачно проводим групповой этап, чем в предыдущие годы? Раньше наша команда играла в Лиге чемпионов и была уровня Лиги чемпионов. Сейчас наша команда играет в Лиге Европы, значит она — уровня Лиги Европы.

    Вы почему-то не верите, что я считаю нашу команду уровня других клубов группы, но это действительно так, и в чемпионате наши шансы не выше, чем у других. С чем это связано — можете сами проанализировать», – передает слова Семака собкор «Бомбардира» в Санкт-Петербурге Денис Лапшин.

    «Зенит» также лидирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 22:42
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1260

      tushkanlz 26 октября 2018, 18:16

      В РПЛ команд уровня ЛЧ нет , не было и ,похоже,не будет! увы..

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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 октября 2018, 17:36

      Семак прав, но тогда за счёт чего Зенит лидирует в чемпионате и в своей группе ЛЕ?. Для меня ответ ясен-за счёт самоотдачи игроков. Однако игра на 3 фронта уже заметно измотала команду. Травмы и ограниченный набор игроков основной обоймы усугубляют проблему. Напомню, что в ЛЕ Зенит играет с лета и провёл игр больше, чем кто либо.
      Моя рекомендация; плюнуть на ЛЕ, оставив её резервному составу, и сосредоточиться на ЧР, чтобы пробиться в элитную ЛЧ. Тогда возможно руководство клуба раскошелится на приобретение пары топов, типа Халка, Данни, Гарая и т.п. , чтобы клуб мог выйти на новый уровень
      Иначе погоня за 3-мя зайцами приведёт к полному изматыванию команды и провалу в чемпионате. В результате Зенит останется, как в начале нынешнего сезона, на тех же позициях, команды для добывания евроочков в ЛЕ для комфортного представительства в ЛЧ других российских клубов.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 16:55

      Так оно и есть.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 октября 2018, 11:27

      Какой то гнилой "базар" у Семака часто прорываться стал. Будто заранее провал объясняет. Состав у Зенита широкий и очень крутой. Работать надо с игроками. Целых две бригады игроков с отличными задатками.
      А Семак их реально унижает. Тогда как надо делать наоборот - усиливать индивидуальную и командную психологию как победителей.
      Семак с такими "базарами" ... добазарится. Может вопрос и возникнуть о смене тренера.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Дедуктор 26 октября 2018, 13:16

      То же мне деятель с гнилым базаром,какой наху.....й широкий состав,ты чё несёшь,понабрали при Луческу и Манчини многих по принципу можно бесплатно за откаты взять вот и возьмём,но не как не по спортивному,те кто в запасе не чем не сильнее тех что на поле ,а все они уровнем средним и ниже среднего!

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      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2018, 10:23

      Для ЛЧ в команде должна быть хоть пара игроков топ-уровня, сейчас у нас таких , к сожалению, нет. Это касается всех наших ведущих команд.

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      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2018, 10:18

      Это правда.

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 26 октября 2018, 09:32

      Если дать время Сергею Богдановичу, то он может привести команду к чемпионству в РПЛ, выступать в ЛЧ. Весной посмотрим, команда способна пройти как можно выше в Лиге Европы.
      Он подходящий тренер для Зенита.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 октября 2018, 06:39

      Зенит ничего не показал

      -3
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 26 октября 2018, 05:56

      да

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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 октября 2018, 03:49

      Семак реально смотрит на вещи без пресловутого шапкозакидательства. В команде процентов 30 игроков-дармоедов с неимоверно раздутыми зарплатами. Но и он сейчас в ответе за команду, как не крути к сезону Семак готовил Зенит. Поздравляю Зенит с победой и надеюсь этот сезон будет хоть и трудный но позитивный на всех фронтах!

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