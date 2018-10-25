Каррера: «РПЛ – интересный турнир, который прогрессирует»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по итогам работы в стане красно-белых оценил уровень РПЛ. Итальянец считает наш турнир интересным.

«Это интересный чемпионат, который с каждым годом прогрессирует. Команды и тренеры хорошо готовы», – выразил мнение Каррера в интервью RMC Sport.

В прошлом году итальянец со «Спартаком» выиграл РПЛ.

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