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    Какой вы футболист?

    Каррера: «РПЛ – интересный турнир, который прогрессирует»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по итогам работы в стане красно-белых оценил уровень РПЛ. Итальянец считает наш турнир интересным.

    «Это интересный чемпионат, который с каждым годом прогрессирует. Команды и тренеры хорошо готовы», – выразил мнение Каррера в интервью RMC Sport.

    В прошлом году итальянец со «Спартаком» выиграл РПЛ.

    «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

    Источник: RMC Sport

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    25.10.2018 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 21:19

      https://m.sports.ru/tribuna/blogs/richnutro/2222998.html?fbclid=IwAR2kJ0rAgk2JOWwi0aLA36arxO9CmkDB1DLnK8DJbglheEANRSFoa2KwVkk

      Как убирали Карреру.Читать всем.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 октября 2018, 21:17

      Стали известны подробности конфликта между полузащитником «Спартака» Глушаковым и уже бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
      Взаимоотношения между футболистом и гл. тренером испортились ещё весной этого года.
      Всё началось в апреле 2018 года - именно тогда Глушаков начинает плотно сотрудничать с журналистом одного спортивного издания.
      Этот человек – стал идеальным кандидатом Глушакова для слива компромата на Карреру в прессу.
      Глушаков через него сливает спартаковские интриги в прессу и начинает использовать журналиста в своих корысных интересах.
      ***
      В апреле 2018 года появляется статья в которой журналист яростно критикует Карреру и его методы работы, жалуется, что футболистов на тренировках излишне «нагружают штангой» – заставляют качать ноги на тренажерах.
      И вообще, в команде развал, а Каррера потерял управление.
      Глушаков, сливает внутреннюю кухню Спартака журналисту.
      В статье сразу заметно, как журналист ХИТРО преподносит Глушакова футбольным АГНЦЕМ и выводит его из-под подозрений.
      ***
      Вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими.
      В них появляются другие НЕДОВОЛЬНЫЕ Каррерой персонажи.
      Глушакова начинают поддерживать ассисент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий.
      Мечта Пилипчука – стать главным тренером «Спартака», а Дворецкому снится пост пресс-аташе.
      Они втроём, под "командованием" Глушакова и журналиста начинают копать против Карреры и, более того, втихаря подбивают других игроков на бунт на спартаковском корабле.
      ***
      Заговор Глушакова кончается печально.
      Массимо обо всём узнает и поднимает скандал!
      Глушакова отстраняют, Пилипчука увольняют, Дворецкого увольняют.
      Глушакова тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого.
      Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в прошлом сезоне 2017/18 его не выпустили.
      ***
      В новом сезоне 2018/19 были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело.
      В сентябре Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» якобы за лайки, которые они поставили под публикацией актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес Карреры.
      А совсем недавно, 22 октября руководство Спартака уволило итальянского тренера.
      Через день Глушаков и Ещенко вернулись в главную команду.
      Временным пожарником Спартака назначили Рианчо.

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