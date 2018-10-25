Каррера: «РПЛ – интересный турнир, который прогрессирует»

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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по итогам работы в стане красно-белых оценил уровень РПЛ. Итальянец считает наш турнир интересным.
«Это интересный чемпионат, который с каждым годом прогрессирует. Команды и тренеры хорошо готовы», – выразил мнение Каррера в интервью RMC Sport.
В прошлом году итальянец со «Спартаком» выиграл РПЛ.
«Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России