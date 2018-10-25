Черчесов выступил перед тренерами-студентами в Ньоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился опытом с тренерами-студентами.

Российский специалист выступил в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

«Черчесов выступил в Ньоне по приглашению УЕФА перед тренерами, учащимися на категорию Pro.

Престижно. Статусно», – написал в твиттере журналист Илья Казаков.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.