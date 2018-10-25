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    Какой вы футболист?

    Черчесов выступил перед тренерами-студентами в Ньоне

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился опытом с тренерами-студентами.

    Российский специалист выступил в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

    «Черчесов выступил в Ньоне по приглашению УЕФА перед тренерами, учащимися на категорию Pro.

    Престижно. Статусно», – написал в твиттере журналист Илья Казаков.

    Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

    Источник: Твиттер Ильи Казакова

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    25.10.2018 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 16:08

      Прислушивается к нему Европа. Потому что он знает как...

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2018, 20:25

      А что будет дальше, Космос Саламович?...Дальше больше???...

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 октября 2018, 19:29

      Да автобус только с Испанией был. Хорваты сыграли недавно с ними в футбол.....

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