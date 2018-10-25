Черчесов выступил перед тренерами-студентами в Ньоне

Прислушивается к нему Европа. Потому что он знает как...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился опытом с тренерами-студентами.
Российский специалист выступил в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
«Черчесов выступил в Ньоне по приглашению УЕФА перед тренерами, учащимися на категорию Pro.
Престижно. Статусно», – написал в твиттере журналист Илья Казаков.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
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— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 25 октября 2018 г.