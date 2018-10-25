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    Какой вы футболист?

    Ибрагимович станцевал флосс на шоу Кордена

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил популярное шоу телеведущего Джеймса Кордена «The Late Late Show with James Corden» на американском канале CBS.

    Корден предложил 37-летнему футболисту выполнить несколько заданий, среди которых – станцевать флосс [танец, во время которого человек качает бердами и машет руками перед собой и за спиной попеременно. Его в свое время придумал американский подросток Рассел Хорнинг]. Швед очень неплохо справился с поставленной задачей.

    Источник: YouTube-канал The Late Late Show with James Corden

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    25.10.2018 18:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 25 октября 2018, 20:41

      Нифига у него ручищи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2018, 20:17

      Стрёмный заголовок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 октября 2018, 19:27

      Он ,наверное,всё-так Бог...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > shinnik 25 октября 2018, 21:18

      Златан согласен

      2
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