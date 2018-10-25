Ибрагимович станцевал флосс на шоу Кордена

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил популярное шоу телеведущего Джеймса Кордена «The Late Late Show with James Corden» на американском канале CBS.

Корден предложил 37-летнему футболисту выполнить несколько заданий, среди которых – станцевать флосс [танец, во время которого человек качает бердами и машет руками перед собой и за спиной попеременно. Его в свое время придумал американский подросток Рассел Хорнинг]. Швед очень неплохо справился с поставленной задачей.