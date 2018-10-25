Руслан Нигматуллин: «Буду с попкорном просто наблюдать за тем, кто возглавит «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный приход в московский клуб главного тренера «Арсенала» Олега Кононова и высказал мнение, кто мог бы возглавить красно-белых.

«Если «Спартак» пригласит на должность главного тренера Олега Кононова, то это, на мой взгляд, довольно неожиданный выбор. Да, это русскоговорящий специалист, но, с другой стороны, какие титулы в России он брал? Видимо, в клубе рассчитывают, что первый большой успех придет к Кононову как раз с красно-белыми.

Также его кандидатура показалась мне неожиданной потому, что считал: новым тренером должен стать кто-то из бывших спартаковцев – Черчесов, Тихонов, Карпин… Кроме того, Кононов – очень интеллигентный и спокойный. Насколько с таким характером можно совладать с непростыми спартаковскими футболистами? Но, как бы то ни было, если Кононова назначат главным тренером красно-белых, пожелаю ему только успехов.

А, вообще, беру попкорн и просто наблюдаю за тем, кто возглавит «Спартак». Тем более, что наш российский футбол в последнее время все больше становится похож на шоу-бизнес. Я – и там, и там, поэтому вижу, что грань стирается», – сказал Нигматуллин.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»