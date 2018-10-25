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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Руслан Нигматуллин: «Буду с попкорном просто наблюдать за тем, кто возглавит «Спартак»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный приход в московский клуб главного тренера «Арсенала» Олега Кононова и высказал мнение, кто мог бы возглавить красно-белых.

    «Если «Спартак» пригласит на должность главного тренера Олега Кононова, то это, на мой взгляд, довольно неожиданный выбор. Да, это русскоговорящий специалист, но, с другой стороны, какие титулы в России он брал? Видимо, в клубе рассчитывают, что первый большой успех придет к Кононову как раз с красно-белыми.

    Также его кандидатура показалась мне неожиданной потому, что считал: новым тренером должен стать кто-то из бывших спартаковцев – Черчесов, Тихонов, Карпин… Кроме того, Кононов – очень интеллигентный и спокойный. Насколько с таким характером можно совладать с непростыми спартаковскими футболистами? Но, как бы то ни было, если Кононова назначат главным тренером красно-белых, пожелаю ему только успехов.

    А, вообще, беру попкорн и просто наблюдаю за тем, кто возглавит «Спартак». Тем более, что наш российский футбол в последнее время все больше становится похож на шоу-бизнес. Я – и там, и там, поэтому вижу, что грань стирается», – сказал Нигматуллин.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2018 16:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 октября 2018, 21:48

      С каких вообще все считают что Спартак должен возглавлять бывший игрок... Аж бесит...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 25 октября 2018, 19:35

      Не, с попкорном не прожуёшь
      Пока не запьёшь.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 19:33

      Ну не зря же Федун имеет отношение и к шоу бизнесу.Вот он видимо из Спартака и решил устроить шоу.Правда нас болел в известность не поставил.Хотя это понятно.С не мытым рылом в калашный ряд ........

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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 октября 2018, 19:20

      Федун, футбол это не твое - избавь "Спартак" от себя

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 октября 2018, 18:13

      Ап чём токинг?! Актёришку кухонного в тренеры - актёр он так себе, а в футболе - спец! Вот пусть и тренирует, и стишки говённые свои пишет.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > ZenitGunner 25 октября 2018, 18:51

      Бывает! Я на эти минусы и плюсы особо не ведусь. А вот что станет с командой, посмотрим.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 октября 2018, 17:14

      начал хорошо..
      закончил..как всегда.
      береги уши,Нигма..
      .......шоу-бизнес у него,видите-ли..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2018, 17:05

      мыльная опера, часть третья....

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