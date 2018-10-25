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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Журналист: «Вальверде никогда не просил «Барселону» купить Малкома»

    Испанский журналист Хави Риера сообщил, что руководство «Барселоны» приобрело нападающего Малкома вопреки пожеланиям главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

    Бразилец перешел в каталонский клуб из «Бордо» минувшим летом. В этом сезоне он принял участие всего в двух матчах «Барселоны», проведя на поле 25 минут в общей сложности.

    «Что вам нужно знать, так это то, что Вальверде никогда не просил руководство «Барселоны» купить Малкома. Это основной момент. Малком подписал контракт, потому что его хотели видеть в команде директора каталонцев Хосеп Сегура и Эрик Абидаль.

    Они увидели в этом рыночную возможность. Когда приходит футболист, не требуемый тренером, у него всегда будут возникать сложности с игровым временем. Всегда.

    Сегура и Абидаль видели в Малкоме самородок. Ему всего 21 год и, кроме того, 40 миллионов – не слишком дорого за него. «Барселона» и в прошлом делала также с молодыми игроками, цена которых считалась соответствующей», – сказал Риера.

    Источник: Tribalfootball

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    25.10.2018 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 октября 2018, 21:10

      у малкома все впереди ! у парня талант. суарес месси не молодеют !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 октября 2018, 18:36

      Это не Вальверде ли неоднократно отвечал, что "работает с тем, что есть", на вопрос о том, кого он хочет видеть в Барсе, какие ещё трансферы нужны?
      К тому же, хотел он его или нет, Малком игрок очень интересный, и заслужил своё игровое время. Не дело его тупо вообще не выпускать на поле, даже в заявку не включать. Ну кто так делает?

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