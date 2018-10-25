Журналист: «Вальверде никогда не просил «Барселону» купить Малкома»

Испанский журналист Хави Риера сообщил, что руководство «Барселоны» приобрело нападающего Малкома вопреки пожеланиям главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Бразилец перешел в каталонский клуб из «Бордо» минувшим летом. В этом сезоне он принял участие всего в двух матчах «Барселоны», проведя на поле 25 минут в общей сложности.

«Что вам нужно знать, так это то, что Вальверде никогда не просил руководство «Барселоны» купить Малкома. Это основной момент. Малком подписал контракт, потому что его хотели видеть в команде директора каталонцев Хосеп Сегура и Эрик Абидаль.

Они увидели в этом рыночную возможность. Когда приходит футболист, не требуемый тренером, у него всегда будут возникать сложности с игровым временем. Всегда.

Сегура и Абидаль видели в Малкоме самородок. Ему всего 21 год и, кроме того, 40 миллионов – не слишком дорого за него. «Барселона» и в прошлом делала также с молодыми игроками, цена которых считалась соответствующей», – сказал Риера.