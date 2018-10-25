Болельщик «Селтика»: «Удачи, «Спартак». Надеюсь, вы победите «Рейнджерс»

Один из болельщиков «Селтика» пожелал удачи «Спартаку» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Удачи, «Спартак». Надеюсь, вы победите «Рейнджерс» сегодня вечером.

Все болельщики «Селтика» в Лейпциге [сегодня «кельты» там проведут игру Лиги Европы против «РБ Лейпцига»] желают вам успеха», – сказал фанат.

Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.