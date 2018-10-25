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    Какой вы футболист?

    Болельщик «Селтика»: «Удачи, «Спартак». Надеюсь, вы победите «Рейнджерс»

    Один из болельщиков «Селтика» пожелал удачи «Спартаку» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

    «Удачи, «Спартак». Надеюсь, вы победите «Рейнджерс» сегодня вечером.

    Все болельщики «Селтика» в Лейпциге [сегодня «кельты» там проведут игру Лиги Европы против «РБ Лейпцига»] желают вам успеха», – сказал фанат.

    Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.10.2018 16:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 14:20

      В этом нет ничего удивительного.

      2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 октября 2018, 17:32

      Все адекватные болельщики в России тоже желают Спартаку удачи и побед на международной арене.Те,кто желает обратное,очевидно,не понимают,что все победы-это очки в еврорейтинг.И впоследствии,возможно,именно эти очки позволят их любимому клубу выступить в еврокубках.

      4
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 25 октября 2018, 17:15

      Всем нашим клубам удачи в Европе,
      Кто думает иначе - в ж...

      6
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 25 октября 2018, 17:10

      Спартак должен прыгнуть выше головы - все болелы КБ устали ждать позитива...

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2018, 16:56

      Абсолютно нормальная позиция настоящего болельщика. Попробуйте добиться от фана Барселоны, "Hala Madrid!"если Мадрид играет в ЛЧ... только если что, это шутка и "не пытаться выполнить самостоятельно".

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:44

      Не плохо, когда болельщики других стран поддерживают нашу команду в связи с внутренними противостояниями и разногласиями.

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Мары 25 октября 2018, 16:46

      В данном случае, болельщик не поддерживает нас, он болеет против Рейнджерс.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > B.G. 25 октября 2018, 16:50

      Болея против Рейнджерс, он сам того не желая поддерживает нас.
      Лично я не против.Особенно если игра будет этому соответствовать.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ZenitGunner 25 октября 2018, 19:29

      Так я ж обратного не утверждаю.
      Просто болея против Рейнджерс, они невольно болеют за нас, чтобы мы их дёрнули.Это ж логично.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 октября 2018, 16:28

      Полностью поддерживаю! Родина превыше всего!!!

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 25 октября 2018, 16:21

      Не знаю, никогда не понимал такие ультра настроения фанатов. Когда наши команды играют в еврокубках, я болею не за клуб, а за страну. Все равно, Спартак это, Зенит или ЦСКА.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > PUZIAKA 25 октября 2018, 17:15

      ну не всем впёрлась такая тема как "страна"

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