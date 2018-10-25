Зе Луиш – перед матчем с «Рейнджерс»: «После шторма приходит солнце»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился хорошим настроением накануне матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс».

«День игры. Всегда на позитиве. После шторма приходит солнце», – написал Зе Луиш в сторис в инстаграме.

Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров московская команда имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.