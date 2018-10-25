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    Зе Луиш – перед матчем с «Рейнджерс»: «После шторма приходит солнце»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился хорошим настроением накануне матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс».

    «День игры. Всегда на позитиве. После шторма приходит солнце», – написал Зе Луиш в сторис в инстаграме.

    Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    После двух туров московская команда имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.

    Источник: Инстаграм Зе Луиша

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    25.10.2018 14:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +302

      mab1011 25 октября 2018, 20:39

      Солнце-это не Спартаковская погода.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 октября 2018, 16:55

      Я не знал , что Зе склонен так поэтично изъяснятся .Для Спартака матч в Глазго чуть ли не решающий в ЛЕ , по крайней мере на этом этапе. Проигрывать нельзя , а лучше выиграть ,если Спартак хочет играть весной в ЛЕ. Желаю удачи в этом матче , хоть и совершенно не понятно в каком состоянии будет Спартак ,но тем больше Спартаку нужна поддержка болельщиков сейчас.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:40

      Было бы не плохо увидеть это солнце.
      Это было бы хотя бы отдушиной.

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 октября 2018, 15:58

      Если шторм - это ночь, то на планете Спартак она длится ровно 16 лет

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:33

      В Сколяндии все мрвк и грязь.

      0
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 25 октября 2018, 15:04

      Сделайте так чтобы и у ваших болельщиков день закончился на позитиве. Мы так устали от проблем и поражений команды, само название которой обязывает только побеждать!

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