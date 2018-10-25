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    Какой вы футболист?

    Рамос и Марсело сказали Пересу, что не хотят возвращения Моуринью в «Реал»

    Некоторые футболисты «Реала» предостерегли президента клуба Флорентино Переса отказаться от планов вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера.

    Ранее сообщалось, что руководитель мадридцев считает португальского специалиста идеальной заменой Хулену Лопетеги.

    Защитники Серхио Рамос и Марсело встревожены слухами о возвращении Моуринью и дали понять Пересу, что не будут рады португальцу.

    Вчера выяснилось, что агент Моуринью Жорже Мендеш контактировал с «Реалом» в минувшие выходные после поражения мадридцев от «Леванте» в девятом туре Примеры.

    Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Источник: El Confidencial

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    25.10.2018 12:53
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