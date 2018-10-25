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    Семин: «Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч с «Порту»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что команда добиралась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3) по МЦК.

    «Мы тяжело добирались до станции, а потом уже суперкомфорт. «РЖД» – молодцы, сделали такую инфраструктуру. Перемещение людей по Москве – это просто фантастика. Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч», – сказал Семин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.10.2018 11:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +550

      vsolon 25 октября 2018, 12:18

      да лучше бы вообще не приезжали..

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 октября 2018, 12:14

      Ну тогда катайтесь на матчи на метро, мцк и электричках )))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 октября 2018, 11:51

      Автор видимо только для москвичей пишет и для фанатов железных путей.

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