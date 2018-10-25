Семин: «Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч с «Порту»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что команда добиралась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3) по МЦК.

«Мы тяжело добирались до станции, а потом уже суперкомфорт. «РЖД» – молодцы, сделали такую инфраструктуру. Перемещение людей по Москве – это просто фантастика. Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч», – сказал Семин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый