Семин: «Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил турнирные перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Железнодорожники проиграли все три первых матча группового этапа.

«Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. «Порту» на данный момент первый. У нас еще три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально», – сказал Семин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый