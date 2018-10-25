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    Какой вы футболист?

    Семин: «Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил турнирные перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Железнодорожники проиграли все три первых матча группового этапа.

    «Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. «Порту» на данный момент первый. У нас еще три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально», – сказал Семин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.10.2018 10:55
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 26 октября 2018, 18:32

      Палыч оптимист - что мешало с первого матча набирать очки?

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 18:11

      В сопредельном государстве говорят,что дурень думкой богатеет...

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:17

      Сложная задача. Это даже будет сложней чем персонажам из сказки про "Репку".

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 октября 2018, 21:54

      У Семина темпратура есть.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 25 октября 2018, 17:38

      Реально 2-3 очка,не будьте Буратинами с поля Чудес...

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 25 октября 2018, 16:52

      Человек живёт где то в паралельной реальности...наверное ему пора кончать бухать...

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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM > Всем привет, я тут время 25 октября 2018, 19:23

      Он верит в команду и правильно делает. Бороться надо до конца. Хоть это и не просто....

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 25 октября 2018, 16:30

      Что за бред, Палыч! Ещё Геркус что-нибудь выдаст скоро.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 октября 2018, 15:27

      Команда Семина уже в последнем "вагоне",на следующей игре как кажется вагон отцепится от ЛЧ,как это не обидно, здесь тоже надо быть реалистом.Но все же бывают чудеса и в это мы верим,Локо еще по сражается

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 25 октября 2018, 14:52

      как бы смешно это не выглядело, Локо проиграв 3 раза не был ни в одной игре слабее... Убрать собственные ошибки и забивать свои моменты - вот нам и 9 очков! В любом случае, Палыч, буду верить до конца!

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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM > fortune-bva 25 октября 2018, 16:11

      Только это очень и очень будет не просто сделать. Очков 6 еще можно набрать. Ну 7 максимум. 3 победы - это уже нереально... Тем более с таким графиком... 2 игры с Енисеем сейчас на выезде и в кубке. И еще там подвалит чемпионат... Да и без Чарли и Соломона....

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > fortune-bva 25 октября 2018, 16:48

      Палыч это единственный человек, которому очень хочется верить ДО КОНЦА!!!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > fortune-bva 25 октября 2018, 17:21

      Что ты несёшь?я сам болеею за Локо - но играть в португалии с Крыховяком в центре обороны -и Эдером в Нападении - какие нах 9 очков?

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Sergey_LM 25 октября 2018, 18:54

      никто же не говорит, что будет легко, и верить - единственно, что остается болельщику клуба)))

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > AtticusFinch 25 октября 2018, 18:55

      молодец, болельщик) заранее не веришь! Молодчина!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > fortune-bva 25 октября 2018, 18:59

      Да, дома проиграли нормальными составами Шальке и Порту , а теперь вторым составом на их поле поедем рвать!?ты в адеквате вообще?

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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM > AtticusFinch 25 октября 2018, 19:21

      Ну Крыховяк кстати очень достойно выкладывается. Проблемы с нападением есть.... и теперь в защите 2 дыры т.к. двое пропустят игру точно.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Sergey_LM 25 октября 2018, 22:45

      Я это знаю -про это и написал...Достойно не достойно -а три мяча в сетке - центральных защитников нет, о каких 9 очках можно вообще говорить?дома бы Сарай обыграть вот и предел мечтаний...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 25 октября 2018, 14:39

      Откладывая личную драму
      Начинаем смехопанораму.

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