Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Крыховяк: «Увидели разницу между командой, которая регулярно играет в ЛЧ, и командой, которая учится»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк считает, что из поражения от «Порту» в Лиге чемпионов стоит сделать правильные выводы.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

    – Соперник использовал все свои возможности. Мы увидели разницу между командой, которая регулярно играет в Лиге чемпионов, и командой, которая учится. Каждый матч – это урок.

    – Что говорил Семин в раздевалке?

    – Он был очень недоволен, как и все мы. Команда хотела победить, но результат отрицательный. У нас было больше подходов к воротам, больше ударов, но «Порту» проявил себя как более опытная команда.

    – Как оцените эпизод с удалением Кверквелии?

    – Сложно сказать. Мне кажется, что Соломон сыграл в мяч.

    – У «Локомотива» ноль очков после трех матчей. Шансы на выход из группы остаются?

    – Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате России. Дальше будем думать о выездном матче с «Порту».

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11