Крыховяк: «Увидели разницу между командой, которая регулярно играет в ЛЧ, и командой, которая учится»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк считает, что из поражения от «Порту» в Лиге чемпионов стоит сделать правильные выводы.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

– Соперник использовал все свои возможности. Мы увидели разницу между командой, которая регулярно играет в Лиге чемпионов, и командой, которая учится. Каждый матч – это урок.

– Что говорил Семин в раздевалке?

– Он был очень недоволен, как и все мы. Команда хотела победить, но результат отрицательный. У нас было больше подходов к воротам, больше ударов, но «Порту» проявил себя как более опытная команда.

– Как оцените эпизод с удалением Кверквелии?

– Сложно сказать. Мне кажется, что Соломон сыграл в мяч.

– У «Локомотива» ноль очков после трех матчей. Шансы на выход из группы остаются?

– Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате России. Дальше будем думать о выездном матче с «Порту».

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый