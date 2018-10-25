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    Какой вы футболист?

    Санчо стал первым англичанином, забившим гол за немецкий клуб в ЛЧ

    В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо стал автором одного из голов в этой встрече. 18-летний футболист вышел на замену на 79-й минуте, а уже на 83-й он забил гол.

    Санчо стал первым в истории английским игроком, который забил гол за немецкий клуб в Лиге чемпионов.

    Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Gracenote

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    25.10.2018 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      Pangolin 25 октября 2018, 12:48

      Не англичанин он...это как назвать казаха родившегося в РФ - русским. Тринидадец он.

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