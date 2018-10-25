«Атлетико» впервые пропустил четыре гола при Симеоне в основное время матча

В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

Испанцы впервые пропустили четыре гола за 90 минут матча под руководством нынешнего главного тренера Диего Симеоне. Аргентинский специалист работает в мадридском клубе с декабря 2011 года.

Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.