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    «Атлетико» впервые пропустил четыре гола при Симеоне в основное время матча

    В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Испанцы впервые пропустили четыре гола за 90 минут матча под руководством нынешнего главного тренера Диего Симеоне. Аргентинский специалист работает в мадридском клубе с декабря 2011 года.

    Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Твиттер Педро Мартина

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    25.10.2018 06:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +722

      Urry 25 октября 2018, 10:05

      да, уж...

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 октября 2018, 07:39

      Боруссия как китайские автобусы в нашем городе, то ездиют, то ломаются, то снова ездиют, то снова ломаются

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