Лангле – о матче с «Интером»: «Месси нам не хватало»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал о том, кого не хватало команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Естественно, Месси нам не хватало, но так будет всегда, когда его нет на поле. Лео вернется через три недели, а пока мы просто сомкнем ряды.

Когда слаженно работает вся команда, победить куда легче. Мы близки к выходу в плей-офф, но нельзя терять бдительность. Нужно продолжать выигрывать», – сказал Лангле.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» завершился со счетом 2:0. Каталонцы с девятью очками возглавляют группу В. Итальянцы идут вторыми, отставая на три очка.

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