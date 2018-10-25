Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Атлетико» впервые проиграл с крупным счетом с сентября 2011 года

    В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Для мадридского клуба это поражение стало самым крупным с сентября 2011 года, когда они уступили «Барселоне» со счетом 0:5.

    Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Твиттер Педро Мартина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:06

      Пожалуй это не сколько слабость Атлетико ,сколько сила Боруссии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 октября 2018, 06:57

      Раскатали Атлетико конкретно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 25 октября 2018, 06:09

      До сих пор интересно как?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11