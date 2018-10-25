«Атлетико» впервые проиграл с крупным счетом с сентября 2011 года

В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

Для мадридского клуба это поражение стало самым крупным с сентября 2011 года, когда они уступили «Барселоне» со счетом 0:5.

Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.