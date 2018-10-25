Икарди: «Поражение от «Барселоны»? Мы попробуем исправиться в Милане»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«В первом тайме мы не показали своей лучшей игры, давали сопернику слишком много свободного пространства. Так против «Барселоны» играть ни в коем случае нельзя. После перерыва лучше прессинговали, но в атаке нам не хватало точного последнего паса.

Естественно, я не могу быть доволен, но в Милане мы попробуем исправиться и набрать очки. Мы знали, что нам противостоит великая команда, и все же первый тайм должны были провести намного лучше», – сказал Икарди.

«Интер» с 6-ю очками занимает вторую строчку в группе, «Барселона» с 9-ю очками идет первой.