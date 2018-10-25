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    Какой вы футболист?

    Главный тренер «Порту»: «Мы были гораздо эффективнее «Локомотива», да и в целом лучше»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1).

    – «Порту» в сегодняшнем матче был гораздо эффективнее соперника, да и в целом, мы были лучше.

    – Выход из группы для «Порту» – дело решенное?

    – Мы всегда хотим побеждать. Понятно, что дома с «Локо» мы будем играть на победу. Пока ничего не решено, но мы довольны сегодняшним результатом. В группе все еще остаются три команды приблизительно с равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Мы же продолжим готовиться к оставшимся играм.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2018 01:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +857

      sined1951 25 октября 2018, 13:35

      Все по делу сказал. Порто был лучше.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 октября 2018, 01:44

      За такое обычно наказывают. Надо бы это интервью футболистам Локо показать для мотивации.

      По стопроцентным моментом счёт должен был быть 4:3 в пользу наших. Видимо, Консейсау плохо видит с бровки или ещё игрока в себе не убил.

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