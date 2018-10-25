Главный тренер «Порту»: «Мы были гораздо эффективнее «Локомотива», да и в целом лучше»

Все по делу сказал. Порто был лучше.
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1).
– «Порту» в сегодняшнем матче был гораздо эффективнее соперника, да и в целом, мы были лучше.
– Выход из группы для «Порту» – дело решенное?
– Мы всегда хотим побеждать. Понятно, что дома с «Локо» мы будем играть на победу. Пока ничего не решено, но мы довольны сегодняшним результатом. В группе все еще остаются три команды приблизительно с равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Мы же продолжим готовиться к оставшимся играм.
Моменты, которые добили «Локомотив»
Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый