Главный тренер «Порту»: «Мы были гораздо эффективнее «Локомотива», да и в целом лучше»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1).

– «Порту» в сегодняшнем матче был гораздо эффективнее соперника, да и в целом, мы были лучше.

– Выход из группы для «Порту» – дело решенное?

– Мы всегда хотим побеждать. Понятно, что дома с «Локо» мы будем играть на победу. Пока ничего не решено, но мы довольны сегодняшним результатом. В группе все еще остаются три команды приблизительно с равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Мы же продолжим готовиться к оставшимся играм.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый