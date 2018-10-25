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    Какой вы футболист?

    Семин: «Фернандеш не подал мне руку? Для меня это не играет никакой роли. Было бы хуже, расцелуй он меня»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

    – Мы не смогли использовать моменты, которые создали. А «Порту» реализовали все свои моменты. Я думаю, что тут чистая психология, и футбольные моменты невезения. Именно это определило результат.

    – Фернандеш не подал вам руку. Конфликт?

    – Для меня это не играет никакой роли. Стрессовая ситуация, игрока заменили, конечно, он неравнодушен к этому. Это просто его эмоции. Было бы хуже, если б он меня расцеловал.

    – Кстати, почему его заменили?

    – Играл плохо. Раскис после незабитого пенальти.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2018 01:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:02

      Конечно незабитый пенальти повлиял на игру Фернандеша.

      2
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 26 октября 2018, 10:07

      Хорошо Палыч ответил! Благодарность тренеру надо на поле показывать хорошей игрой! Понятно было бы,если эмоции нахлынули после гола,как это было в старые добрые времена,в противном случае-это просто показуха! (Каррере руки пожимали,только чем все закончилось )

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 25 октября 2018, 17:40

      так надо было менять сразу ,а почти в конце игры

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 25 октября 2018, 12:51

      Бедный Палыч, приходится ещё и оправдываться за такой кусок ... как Фернандеш!

      2
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 25 октября 2018, 09:57

      Вот, слова настоящего профессионала!!! Понятно что там конфликта никакого нет. Но фернандеш конечно приврал, что типа не заметил... Видно было психанул просто... Пенальти дал о себе знать....

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 октября 2018, 08:56

      Карьера Фернандеша завершена! Пора гнать его в три шеи! Правильно, что не продлили контракт!

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 октября 2018, 08:04

      Я смотрю у паровозов хороший шанс перебить антирекорд Спартака в ЛЧ)))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 октября 2018, 07:11

      Палыч в своём стиле.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 октября 2018, 06:44

      Прикольно!
      Ситуацию Сёмин контролирует.

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 25 октября 2018, 06:41

      ))

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