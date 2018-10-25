Семин: «Фернандеш не подал мне руку? Для меня это не играет никакой роли. Было бы хуже, расцелуй он меня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

– Мы не смогли использовать моменты, которые создали. А «Порту» реализовали все свои моменты. Я думаю, что тут чистая психология, и футбольные моменты невезения. Именно это определило результат.

– Фернандеш не подал вам руку. Конфликт?

– Для меня это не играет никакой роли. Стрессовая ситуация, игрока заменили, конечно, он неравнодушен к этому. Это просто его эмоции. Было бы хуже, если б он меня расцеловал.

– Кстати, почему его заменили?

– Играл плохо. Раскис после незабитого пенальти.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый