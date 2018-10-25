Спаллетти: «Я расстроен. Ждал совершенно другой игры в первом тайме с «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2).

«Я расстроен, ведь ждал совершенно другой игры в первом тайме. Мы играли недостаточно смело, позволяли хозяевам делать все то, что у них получается лучше всего. На «Камп Ноу» невозможно только обороняться, надеясь на одну контратаку. Нужно лучше распоряжаться мячом, если хочешь добиться тут положительного результата», – сказал Спаллетти.

«Интер» с 6-ю очками занимает вторую строчку в группе, «Барселона» с 9-ю очками идет первой.