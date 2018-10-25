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    Спаллетти: «Я расстроен. Ждал совершенно другой игры в первом тайме с «Барселоной»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2).

    «Я расстроен, ведь ждал совершенно другой игры в первом тайме. Мы играли недостаточно смело, позволяли хозяевам делать все то, что у них получается лучше всего. На «Камп Ноу» невозможно только обороняться, надеясь на одну контратаку. Нужно лучше распоряжаться мячом, если хочешь добиться тут положительного результата», – сказал Спаллетти.

    «Интер» с 6-ю очками занимает вторую строчку в группе, «Барселона» с 9-ю очками идет первой.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    25.10.2018 01:06
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    Комментарии160
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    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:55

      Конечно Спалетти ждал не такого результата. Барса сейчас несколько ослаблена и есть вопросы по обороне.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > zigbert 26 октября 2018, 12:07

      Александр, подтягивайся вечером!..
      Будет интересно, делянку посетят люди, которые знают многое про Барсу с её проблемами и Спаллетти с его печалью...))
      Тебе грустить не придётся!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert > insider_retro 26 октября 2018, 12:26

      Хорошо Андрей, постараюсь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 25 октября 2018, 22:29

      Расстройство и ожидание чуда выматывает, но даёт повод для размышлений!..
      Нам чуждо расстройство!.. А наша делянка создаст комфортные условия для размышлений собеседников в пятницу!...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 25 октября 2018, 22:49

      где пчёлы , там и мёд
      а вот и муха прилетела.. много не съем)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 07:58

      Привет, Андрик!..
      Нынче, день, - как день!.. Попробуем его не испортить!..
      Вчерашние игры наших кандидатов на еуропейское доминирование, - не впечатлили...((
      Зенит играл с нераскрытым потенциалом, Спартак заряжено тупил и ошибался, но выстоял... Краснодар не смотрел, но пропущенный гол в концовке огорчил...
      В общем, распальцовка во внутреннем первенстве, оказывается совершенно бесполезной в еуротурнирах...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 26 октября 2018, 08:12

      Привет!... Соглашусь...
      "В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места... (Жванецкий)
      Нет предпосылок для подвига - это уже хорошо, ибо подвигу предшествуют чья-то глупость и испуг...
      А мы тут спокойно и размеренно будем чапать, провожая пятницу и с оптимизмом заглядывая в предстоящие выходные!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 08:13

      ракета не упала, топ тренера не уволили, спартак не проиграл - но на зло новостям мы всё равно раскрасим этот грёбаный мир яркими красками)

      приветствую Андрес!

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 26 октября 2018, 08:15

      доброе Толик!
      уже с утра заставил задуматься..)

      6
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 26 октября 2018, 08:20

      не подставить бы спину, где то в засаде Макс! )

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 26 октября 2018, 08:22

      возвращение Олега главное события дня!
      вот только способен ли он сегодня вернутся..?)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 08:23

      (с) раскрасим этот грёбаный мир яркими красками...
      Оптимистично и перспективно!..
      В нашей тихой заводи несколько человек не клацают затворами, "не меряются куями", не пропагандируем содомию и не трясём националистическми лозунгами... Уже одно это - замечательно!...
      Поговорим за жизнь, за радость, вспомним приятное и помечтаем о хорошем - это и будет материалом для создания позитивной картины дня!..))

      Сегодня буду рывками и наскоками!..))

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      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 08:25

      (с) способен ли он сегодня вернутся..?
      Перед убытием вещий Олег вещал о возвращении вечером в пятницу... Если будут силы, то чиркнёт пару слов..))

      На ветках разгул и шатание в его отсутствие...))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 26 октября 2018, 08:28

      (с) я в огород, на связи буду...
      Где-бы ты, Толя, не был, мы будем ожидать твоих включений с огородной нивы и в минуты роздыха!.. Свяжемся)))

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 08:28

      (с) ..буду наскоками

      аналогично шеф! мир нестабилен, и мы как его отражение тоже.
      так и будем мерцать весь день. и только к вечеру будем светится

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 08:31

      (с) к вечеру будем светится...
      Удачного дня, Андрик!...
      А вечером зальём этот тёмный мир светом и забрызгаем яркими красками впечатлений!!!!..:))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 08:31

      (с) на ветках разгул и шатание

      кот из дому мыши в пляс
      вадики подраслабились конечно...

      пока исчезаю

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 08:32

      думаю я днём буду время от времени..

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 26 октября 2018, 08:47

      способен ли он сегодня вернутся9с)

      "а он вернётся,
      а он вернётся..
      и драмкружок
      не нае..нётся"
      (с)Г.ХарламовVSгр. "Корни"))

      Всэм Барев!

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 26 октября 2018, 09:30

      (с) и драмкружок не нае..нётся...

      "Драмкружок, кружок по фото,
      Хоркружок - мне петь охота,
      За кружок по рисованью
      Тоже все голосовали..." (Агния Барто)

      У кружка хорошая устойчивость и ватерлиния высоко!..
      Мы, это - того... Не нае...
      Вернётся, возьмёт весло и мы выплывем и выгребем!..))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 26 октября 2018, 10:44

      "До шести человек возросло число жертв наводнения на Кубани..."
      Ситуация, даже не сложная, - она хр...ая!
      И опять инфа идёт строго дозировано, дабы не баламутить настороженный народ...
      И что-то не слышно речей поддержки от наших "партнёров" и лидеров цивилизованных государств... Только мы, как дураки, в таких ситуациях шлём гуманитарку и отправляем спасателей рисковать под завалами...((
      Когда же власть уже будут ценить свой народ, вникать в его нужды, а не стараться быть хорошей для всех других и далёких?!..((

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 11:43

      отсеивая правду от лжи , увидел, что с одной стороны гора, а с другой три горошины...

      а нам что , мы же в гору не пойдем...
      да и мост смыло)

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 11:45

      а Агния заБарто, конечно жжгла..
      детей еси что подальше лучше прятать)
      одна Таня с речкой в мячик чего только стоит)

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      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 12:13

      (с) а он вернётся

      когда Олег вернётся, стол эже должен быть накрыт

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      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 12:27

      (с) детей еси что подальше лучше прятать)...
      Я, грешным делом, для будущих внуков сберёг несколько старых затасканных и замусоленных книг...)) Барто среди них нет, к лучшему или к худшему...))

      Стол поставим, накроем, вбросим повестку дня и будем крутить вещего Олега на новости и экспертные оценки!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 12:58

      не, ну Сергей Михалков не Никита.. хоть в стихах , хоть в прозе, детям психику не ломал)

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      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 16:07

      (с) детям психику не ломал...
      Тут за свою психику периодически переживаю...
      Капают, капают, а для позитива ток-шоу грузят, где мне разъясняют что-как-почему...
      Поэтому, чаще, старые хорошие и качественные песни, книги и фильмы вносят намного больше позитива и осмысленности в нашу жизнь!..
      А общение бодрит и будоражит!!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 16:18

      корм конечно отвратный..! спасенье только в старом хламе.
      хтя нет.. хлам он всегда с конвейера (я это понял когда фабрику звёзд увидел) . штучный товар в этой парафиновой массе просто тонет, оставаясь востребованный единицами

      посмотрел "приключения электроника" очень даже...!!

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      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 16:49

      (с) хлам он всегда с конвейера...
      Старый, видно, становлюсь и нудный...
      Ну, не могу я понять критерии, по которым выбирают звёзд экранов, фаворитов эстрады и идолов молодёжи...
      Если убрать фактор спонсорства, то как же и кто тогда?...
      Чем неадекватнее поведение, одежда и речь, - тем "выдвиженец" ценнее и интересней... Якобы...
      Я, безусловно, не сторонник того, что бы все ходили во фраках, с пробором причёски и русско-французской речью по Толстому...
      Но здравый смысл-то должен быть...
      А может он и не нужен, - тогда открывается поле вольное для всяких упырей, которые в творческом порыве и протесте, прибивают свои яйца к брусчатке Красной площади...

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      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 18:07

      Hola companeros !

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      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 18:14

      Андреас, Здорово ! Вопрос (впрочем ко всем) :
      Супер-хит Юрия Визбора и одноимённый фильм с участием Александра Збруева ? ))

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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 18:15

      Толик, здорово ! Загляни на ветку. К тебе, как к прохвессору вопрос. См. вверху ! ))

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      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 18:15

      Хай,Макс,ай эм Алекс..Ай эм нот дьюти тудэй..))

      тут сегодня индифферентно до жути..
      Ну,может раскачается лодка,пока плывёт..

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 18:16

      Дарова. Лёха ! Ну не всё ж время всем феерить ! )) На вопрос отвечай ! ))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 18:17

      Сходу..
      ты у меня одна...

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      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 18:17

      Красаучег ! Но ты зря расслабился, т.к. это была самая легкая часть вопроса )))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 18:19

      Назови ещё один любой советский фильм, где звучала эта песня Визбора ??? )))) Ага, попался ?! ))) Слабо ? !!!

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      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 18:19

      (с) не могу понять критерии по которым выбирают звёзд....

      сам терзался этим.. да и сейчас терзаюсь
      у меня один ответ - всё это заговор против здравого смысла.
      стакан взболтнули и муть вся на верху... пока осядет

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 18:22

      Хнык..Ну,слабо..я кроме "Серёги" и "Солнышка.." больше и не вспомню сходу-то..
      этот -то(фильм) просто из любимых...(

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 18:23

      Да, этот из любимых, но очень тяжёлых ...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:24

      салям Макс! можно меня отстранить от конкурса, по состоянию здоровья? курил... болел... не вырос(ну или не дорос)

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:25

      Андрик привет. Тут не в недоросшести дело, а опять же в разнице и смене поколений, а также в лихом безвременье середины 90-х

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 18:26

      (с) .. Хнык..Ну,слабо...

      Да, ладно, я ещё наших зубров потираню этим вопросом ))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:29

      (с) безвременье ..90х

      это моё время...
      потом только понял что паршивое!

      "верните святые 90е"
      (Наина Ельцина)
      кому война, а кому мать родна ..

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 18:30

      (с) Вопрос...
      Привет, Макс!..
      Пощади, избавь старика, в силу моей ветхости, от участия в шарадах!..
      Люблю потрындеть, но спокойно и обстоятельно, а не стоять во фрунт в ожидании нежданчика!!..))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 18:31

      Ладно, Андреас, значит будем пытать Онотоле ! )))

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      shinnik > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:33

      гиперболы, метафоры и велеречие..

      Нормально,Брат..Ведь есть и" Белоречье"

      "Белая река, капли о былом, ах, река-рука, поведи крылом.
      Я тону, и мне, в этих пустяках, рюмка на столе - небо на руках."
      (С) не называю)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 18:36

      Онотоле ! )))

      Не,бесполезняк.. Скорее сдаст, кто летал вместо Белки и Стрелки,чем расколется...)

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      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 18:37

      Юлианыча я сразу признал )
      у нас в ходу под гитарку..
      да только сдаётся Лёха, не про нашу белу рету Юрик пел)

      в Уфе, или ещё где ... короче тоже река белая течёт
      но МЫ себе всё приписали , как те китайцы - порох и текстиль)

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      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 18:39

      (с) сдаст кто летал вместо белки и стрелки

      не в бровь а вглаз..))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:40

      После "Что такое осень" ему сочинялось с каждым годом всё хуже и хуже, увы !

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:41

      Макс, советский рок я уважаю..
      задавай вопросы..

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:44

      (с) после "что такое осень" ему сочинялось...

      не поспоришь. искренности поубавилось..
      Башлачёв их всех предупреждал
      :продадитесь фирме МЕЛОДИЯ - прокляну" не послушались..

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:46

      Ща, Андрик ! Получай
      Чьё это ?

      На моих глазах спорили огонь да лед,
      Кто кому судья и кто кому прервет полёт,
      А над этим всем, ветер поднимал свой флаг,
      Выше всех вершин! Вот так!

      И штоп ни глазом в гугл ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:47

      слёту Макс
      АЛИСА

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:48

      Нет нет ..! какой гугл..?!
      дело чести

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:48

      Ладно. Это хит !
      А вот это ?

      Это больше, чем я, это больше, чем ты
      Это вечной свободы дурманящий вдох!
      Это наша любовь, это наши мечты,
      Это с неба тебе улыбается бог!

      Сдулся ? )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:50

      могу предположить что ...
      блин.. воскресенье? не?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:51

      хотя может снова алиса

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:51

      (с) да только сдаётся...
      Только сдаётся мне, Андрик, не прими в обиду, что ты не простой парень с гитарой... В тебе невообразимым образом сочетается грамотность, образованность и эрудиция... Нет-нет, да проскакивают искры недюжего интеллекта, которые ты не успел или не захотел отфильтровать дымоходом...
      Это не укор по тезису, а результат наблюдения...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:52

      Неее Это Кирилл Комаров.
      Сам только пару лет назад случайно услышал ... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 18:55

      (с) ....которые ты не захотел отфильтровать дымоходом

      дымоход Андрес лиж поспособствовал тому что накопил.
      рос в среде где нельзя тупить.. даже тупой умнел, либо шёл нахер..

      как то так , не знаю ответил.. ? вроде да

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:57

      Андрик, следующее поизвестней будет

      Ты прости меня Русь моя пустырь
      Старый клен да степь Лес да монастырь
      Ты прости меня За хмельную грусть
      За эту слабость Я еще вернусь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 18:57

      (с) Кирилл Комаров

      озадачил Макс! надо будет вечерком послушать

      блин.. как так он (Комаров) от меня ускользнул

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:58

      А чё вечерком-то найди сейчас, это не долго ! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 26 октября 2018, 18:58

      ветский рок я уважаю..
      задавай вопросы...

      я полностью согласен с мнением предыдущего оратора...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 19:00

      (с) Это хит...
      Меня в спортлагере по детству, когда мы с соседних деревьев смотрели на дискотеку в "клетке" турбазы, зацепила одна нетленка, которую, иногда, напеваю посейчас!..))

      "Сушите вёсла, вот вам Йокогама!
      Допдлыть непросто знаем сами!
      Нам нужен кофе, чай и обезьяны
      Грузите кофры и табаньте Хей-Хей! !

      Шелка и чайники, духи и валенки, бортовый отпортовый рай!
      На листьях лотоса, я видел фото сам, спит настоящий самурай!..."

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:02

      (с) даже тупой умнел, либо шёл нахер...
      Всё больше понимаю, как много я в своё время пропустил...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 19:02

      Андреас послушал - не торкнуло !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:02

      (с) ты прости меня русь

      опять мне Кинчев мерещится ..
      его тема

      ну ладно .. будь что будет - зоопарк ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:04

      Лёха там вверху у меня куплет, я Андрика попытал про него ! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:04

      (с) найди сейчас

      да тут удалится на часик надо..
      пока с вами общаюсь.. а в папыхах не хочется

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:05

      (с) ...ну ладно .. будь что будет - зоопарк ?...

      Рондо ! Иванов Шурик ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 19:05

      (с) не торкнуло...
      Сейчас, она, конечно уже слабовата во всех отношениях...
      Но тогда я вслушивался в каждый звук, сидя на дереве...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 19:06

      Ну, воспоминания детства они всегда ярки, а если ещё и чем-то сопровождались, то в два раза сочнее получаются ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:07

      чувствую Макс что поплыл

      скажу в своё оправдания, что РОНДО это эстрадный рок, а я больше по подвально - гаражному..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 19:07

      После "Что такое осень"..
      --------------------
      Я бывший фанат Ю.Ю...Два года протаскался с ним по халтурам в командировках..
      Жаль сейчас тяжело ему с новыми реалиями согласовать бунтарский дух,объединённый .к тому же пятью национальными противоречиями...

      подзаелся бунтарь,да..
      Но "нетленки" всё же есть,есть..

      нет,нет,да и пробьёт изморозь по коже от его
      хрипа-клёкота..

      последнее.."Свобода"..дальше пока нечем
      смотреть на белые костяшки кулачков..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:08

      Андрик, этот пласт огромен, поэтому знать все тексты почти невероятно ! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:11

      "Я зажёг в церквях все свечи" тоже очень сильная ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 19:11

      (с) нет нет да и пробьёт

      опять в десятку Лёха! и сейчас темы у него проскакивают ..
      но всё же запутался он..

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:13

      ?????

      Надо мною - тишина,
      Небо, полное огня,
      Свет проходит сквозь меня,
      И я свободен вновь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:14

      КИПЕЛОВ.. как пить дать..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 октября 2018, 19:15

      результат наблюдения... ))

      Да-да...Тоже подозрительно))Гэбня Кровавая приставлена,точно))))
      Вот,Шеф,как тебе не кланяться!!
      Слово за слово,хреном по столу..
      Пять пенсов в дерьме,а Андрюха в шоколаде..
      А если что-свалил советоваться...На весь день.))
      Мда..Вообще-то пошутил...
      )))))))))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:15

      Да - это "Я свободен !"
      а если бы я к примеру отрывок без слова свободен
      вывесил ? )))

      Я бы мог с тобою быть,
      Я бы мог про все забыть,
      Я бы мог тебя любить,
      Но это лишь игра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:18

      мог бы в тупик поставить)) тут главное стиль исполнителя уловить

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 19:19

      (с) пять пенсов в дерьме

      ))...ны ты жжёшь Лёшич)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 19:20

      я свободен

      сам же и ответил..Кипелов ..как его забыл группу...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:20

      Лёха а ну-ка
      Автор (бардовская песня ) ????


      Дождь притаился за окном,
      Туман поссорился с вождем
      И беспробудный вечер,
      И беспросветный вечер.
      О чем-то дальнем, неземном,
      О чем-то близком и родном,
      Сгорая, плачут свечи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 26 октября 2018, 19:20

      (с) что-свалил советоваться...
      )))))))))))))))))))))))++++
      Вот, когда ты на вдохновении, тогда - лейся песня!..))
      Да, это я так... Просто, иногда, он как даст, как бахнет!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 19:22

      (с) вслушивался сидя на дереве

      вот почему то когда сидишь на дереве или колу.. то как то быстрей всё доходит))

      Андрес , мы ещё про РЭП в уме тему держим ...
      никак время нет

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:26

      (с) туман поссорился ВОЖДЁМ ..

      сильные строки ..
      но затрудняюсь ... Лёха знает.. он сам бард)



      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:26

      (с) про РЭП в уме тему держим...
      Держу тему в предвкушении люлей...
      Поддержать не смогу, но впитывать готов, аки тот Филиппок!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:27

      ну ..а кто мы...?))
      Несостоявшиеся мужчины?
      Вряд-ли.
      Несостоявшиеся индивидуумы -тоже вряд-ли,все,так или иначе состоялись..
      может кто-то и припоздал...(((
      Тупари-графоманы.,.-нет и нет,для этого достаточно и нефутбольных сайтов...
      Так что ..ну,да ладно...)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:28

      Андрик, я слепой поэтому копирую и не проверяю ))))

      С "дождём" конечно,же, какие нахрен ВОЖДИ ? )))))))))))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 19:30

      (с) в предвкушении люлей

      каких Люлей Андрес
      я не собираюсь тебя в чём то наставлять .. это глупо ..яйца курицу...
      просто своё виденье ... я просто вникал, во дворе много слушали анализировали ... двое подрались)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:32

      блин Макс.. с ВОЖДЁМ даже интересней ..)
      серьёзно..!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:32

      (с) ну ..а кто мы...?)) ++++

      Лёха выдал нетленку ! ))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 19:33

      не люблю шансон..кроме человека в телогрейке..или Токарев или Шуфутинский..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 26 октября 2018, 19:34

      (с) тупари графоманы

      не согласен в корне.. как сказал бы "тренер" (это кличка)
      :добра братва.. нам подойдёт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 19:35

      я пока в кювет ...
      не надолго думаю

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:35

      Это не шансон - это бардовская песня:
      Визбор, Хомчик, Никитины, Окуджава и т.д. и т.п.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 19:39

      (с) тебя в чём то наставлять...
      Просто я неудачно выразился... Хотел сказать, что я в этой теме профан, оппонировать тебе не смогу... И беседа со стороны будет похожа на избиение младенца...))
      Но я стойко выдержу, ради понимания сути происходящего... Интересно, всё таки, чем же рэп так привлекает публику?!..))

      Я, вообще, благодаря нашему общению, поднимаемым темам и мотивации, сильно изменил свои устремления в выборе контента...
      Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++++++++++++++++

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 19:40

      Никитины, Окуджава и т.д. и т.п.
      ------------------------

      Ну,наверное.Но Шуфутинский явно не бардовское лицо..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 октября 2018, 19:46

      как бахнет!
      ------------------------
      Да уж,молодое дарование,сам побаиваюсь..))
      Кстати,хватит апологетить младую поросль..
      Она и так себе на лбу апострофов наставит...))

      Таки,стесняюсь спросить,хде Олег Рубенович Докояну..
      Куда занесло чертяку старого...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 26 октября 2018, 19:50

      (с) хватит апологетить младую поросль...
      Сам себя порой сдерживаю, но иногда срываюсь в штопор его изюмистого изюма!..))

      (с) Куда занесло чертяку старого...
      Знать - не знаю, ведать - не ведаю...))
      Где-то приткнулся с гостями, так никак не отлипнет!..))
      Грозился к вечеру пятницы!.. Ждёмссс!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:54

      В исполнении Хомчик и Калмыкова
      https://www.youtube.com/watch?v=LE7OzdwNkKc

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 19:55

      Автор - Александр Лобановский
      Шуфутинский в качестве исполнителя тут скорее, как исключение. Он также и "миллион алых роз" перепел, но это не значит, что он из одного выводка с Пугачёвой ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 октября 2018, 20:00

      Ждёмссс!..))
      ------------------
      но,***** скучно...Господа..Как -то без элитности
      проходит заседание...
      Может Анатолий ввяжется в этот вертеп..?)

      Кстати,Гу.,.ой,Андрей,ты с утра вписывал
      графа фон zigbert "а под наш приют..
      Ни слуху-ни духу..)
      Моветон аве сплошняк,аж не во что сморкаться...
      а жаль .Достойный человек...Увы.Но ждёмс..

      ---------хор из зала..

      СПАРТАКОВЦА НАМ ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЛО!))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 26 октября 2018, 20:05

      (с) Как -то без элитности проходит заседание...
      (с) ввяжется в этот вертеп...
      (с) не во что сморкаться...

      У тебя сегодня вечер речитативного шлягера!..))
      Взрываешь бомбы и рвёшь петарды!...))

      А в клубных пристрастиях проявим лояльность..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 20:07

      По моим наблюдениям, человек он вроде неплохой, но живёт в измерении несколько отличном от нашего ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 20:11

      (с) отличном от нашего...
      Да, рожи то у нас у всех хороши!.. (с)
      Ну, не знаю... Писался с ним редко, но в ленте он давно...
      А измерения выравниваются коэффициентами... Мы тут сами, как с разных галактик, и как-то уживаемся...))

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      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 20:13

      А я и не говорю, что он для нас чем-то плох, просто даю процентов 85, что его наш формат не заинтересует ))

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      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 20:17

      (с) наш формат не заинтересует...
      Ну, нет - так нет... Человек сам определится...
      Просто он периодически пишет на наших ветках и я подумал, что ему неудобно без приглашения вламываться...))
      Да и ладно!! Здесь мы живём одним днём!!..)) Не будем парится!!

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      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 20:20

      Лёха, Андрик говорил, что у тебя асфальтоукладчик с ромбиком ? Какая модель ? Как ведёт себя фазорегулятор (срань господня) ?

      2
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:22

      Здорово, Онотоле ! Вываливай, не сдерживайся ! )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 октября 2018, 20:24

      Мда...

      1.Вот всё у вас, как на параде… Салфетку - туда, галстук - сюда. Да "извините", да "пожалуйста-мерси"… А так, чтобы по-настоящему,- это нет…

      2.Когда ж от близости спасенья
      Уже кружилась голова,
      Не то с небес, не то поближе
      Раздались горькие слова.

      Видите ли, мой корнет,
      Очаровательный корнет,
      Всё дело в том, что в дилижансе,
      Всё дело в том что в дилижансе
      Свободных мест, представьте, нет.

      3.По замашкам вроде бы фраер.
      Но не фраер, это точно.
      Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.
      Он вообще, в авторитете.


      3
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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:26

      Толик, давай морзянкой, если так проще ))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 26 октября 2018, 20:26

      (с) так, чтобы по-настоящему...
      Резкий ты...
      пока

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 20:28

      Пока уже нет ! Передумал ))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 26 октября 2018, 20:28

      (с) настучать, что твориться в голове...
      Выплесни, Толя, мысли и дай волю рукам!...
      Раззудись плечо, размахнись рука!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 20:33

      Передумал ))
      ------
      Дык,Ёлы-палы,Толя пришёл..Надо послушать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 20:35

      срань господня) имеет под себя имя Логан 2015года издания..
      как я люблю говорить,пердит,но едет...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:36

      Варант 2.
      Современные аж ну - 1993 ))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 20:37

      А на его двигателе такой мути наверное и нет ?

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 20:39

      Да ладно пердит ... Свежий ещё !
      Ему до "пердит" как до Куева аком !

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      ...
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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:40

      Толик, это Лёха не вопрос задавал - это он так по английски пытался нас кинуть и удрать, но ты его задержал )))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 26 октября 2018, 20:41

      "Зарублю себе на носу, что я должен молчать и слушать, молчать и слушать, что мне говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества."(с)полубулгаков.

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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:45

      (с) ...и буду над вами глумиться...
      Ну, да ! (с) "И ейной мордой мне в харю тыкала !"

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      ...
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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:46

      (с) При спорах тихо я журчу,

      Песня грибника ? ))

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      ...
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      shinnik > shlomo 26 октября 2018, 20:49

      Толь,))Это я выёживался..)пардон.
      У нас же не обижается,только каждый
      " первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвёртый — потёртый, пятый — помятый, ..и т.д. по (с)

      4
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      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 20:53

      Дохтур, как к вам на приём записаться-то ? ))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:54

      Хто, хто ? Имей совесть, хоть скажи, что за направление !

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 20:58

      Из рок-опер знаю только Юнону и Авось ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 26 октября 2018, 21:00

      (с) В моей душе горит огонь смятений...
      Роскошно!..
      Когда ничего не горит и не тлеет в душе, то даже самый умный мозг становится не нужным...

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:00

      А чё гадать-то ? Караченцев отошёл в мир иной, вот тебя и сподвигло наверное ))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:05

      Кстати, актёрище - сила. Земля пухом !

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 26 октября 2018, 21:06

      Грустная тема ..Николаю Караченцеву Светлая Память..
      ---ну тем не менее,жизнь продолжается..
      в отсутствие гербового флагмана.
      "Кто меня на рассвете разбудит..
      --??"
      База,база,приём...

      3
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 26 октября 2018, 21:07

      Да-а-а-а сколько бы ещё прекрасных ролей сыграл, если бы не та жестокая авария

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:09

      Для меня самый запомнившийся с детства и яркий образ -это Рикардо из "Собаки на сене" !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:15

      Ну там весь фильм шедевральный. Возьми любого актёра - школа высшего актёрского мастерства от А до Я !! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 26 октября 2018, 21:16

      (с) если не будет против...
      Толя, о чём разговор?!..
      Я не из кадастрового реестра, что бы быть против разбазаривания имперских земель...))
      Если Олег не обозначится, то ближе к полуночи чирканУ координаты в Ругенборгском уезде...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 21:17

      А я сегодня про него говорить не буду... Не принято...
      Но, это моё личное мнение...

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:17

      Это фильм не то, что на годы - это на века !

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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 21:19

      (с) Я не из кадастрового реестра, что бы быть против разбазаривания имперских земель...))

      Ну да, и Кемску волость помню ещё послу обещал ? ))

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      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:23

      (с) ... на ветках многие распоясались ...

      Мелочь уже внаглую просят ))

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      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 21:25

      (с) послу обещал...
      Хм... Одно дело послу волость обещать, другое дело по его карманам прошвырнуться, да брошку с каменьями умыкнуть одним движением!..))
      Обещать, - не значит жениться!..))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:34

      Поколение некст из пьяного рояльного угара 90-х

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 21:37

      Ох, Жорж, нам ли быть в печали, а особливо ежели уже с брошью поладилось ! )))

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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 21:40

      (с) из пьяного рояльного угара
      Публика на ветках, конечно, разнотипная... Есть и, вполне, осязаемые персонажи... Некоторых с удовольствие почитываю, а оголтелых "клубников" пропускаю... Лепят, иногда, очень даже зачудительно..))
      Теперь я к всякому сволочизму там терпимо отношусь...
      Чую, сейчас от Алексее в загривок мне прилетит за мою терпимость и мягкость...))

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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 21:41

      Лёха уже третий сон видит ... так что даже и не надейся ))

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      insider_retro > MaxRnD 26 октября 2018, 21:44

      (с) уже третий сон видит...
      Фууу... Пронесло...)) Не буди Лёху, пока тихо..))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 26 октября 2018, 21:44

      Давай, Толик !

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 26 октября 2018, 21:47

      Андреас, ну и я буду на сегодня отбиваться. Спокойных снов ! )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 26 октября 2018, 22:07

      Делянка на завтра готова для возделывания!..
      "Озил: «Гюэндузи – наш бриллиант. Это лучший молодой игрок «Арсенала»" 25.10.2018 20:22 или по профилю...

      Всем приятных сновидений и отличных выходных!..))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:21

      (с) я не из кадастрового реестра... и далее

      ))) поржал! сегодня все в форме..все в ударе.. не ужели пятница так на всех действует..?)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 26 октября 2018, 22:29

      Макс , слушаю сейчас третью песню Комарова , пока чётко всё заходит..
      не пойму как я его про...б..ал?! как так раньше не попадался
      вот всегда нормальное не на слуху .. говнище с верху плавает, а за жемчугом нырять приходится

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 26 октября 2018, 23:48

      Два дня уделял внимание гостям из Таллина и ночевал у дочери без доступа к интернету. Там был доступ только к внучке и телеку. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 октября 2018, 23:51

      ))) Я же тебе написал, что два стакана водки не помеха.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 октября 2018, 00:04

      Окуджаву только надо было первым назвать...

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 27 октября 2018, 07:13

      Андрик, утро доброе !
      А я вот грешным делом никогда не слушаю ничего поконцертно или поисполнительно, ибо тяжеловато. Всегда выклёвываю самое лучшее и остальное опускаю. Так что, честно сказать, у Комарова больше ничего не слушал, но после твоего отзыва попробую ))))

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