Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

«Влияние каждого эпизода было огромно. Конечно, пенальти и следующие моменты сыграли роль, так как бесконечно их создавать невозможно. Были моменты и у «Порту», которые они и реализовали. Мы растранжирили свое преимущество и моменты, которые у нас были.

Почему так? Наверное, никто не ответит. Фернандеш – большой мастер, он практически всегда забивает с пенальти, но в этот раз не смог», – сказал Семин.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый