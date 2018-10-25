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    Какой вы футболист?

    Семин – после матча с «Порту»: «Мы растранжирили свое преимущество и моменты»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

    «Влияние каждого эпизода было огромно. Конечно, пенальти и следующие моменты сыграли роль, так как бесконечно их создавать невозможно. Были моменты и у «Порту», которые они и реализовали. Мы растранжирили свое преимущество и моменты, которые у нас были.

    Почему так? Наверное, никто не ответит. Фернандеш – большой мастер, он практически всегда забивает с пенальти, но в этот раз не смог», – сказал Семин.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2018 00:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:45

      Забей Фернандеш пенальти ,игра могла пойти по другому сценарию.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 07:27

      Не велико футбольное богатство и мастерство, чтобы его транжирить...

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 октября 2018, 05:46

      Потому что на электричке на матч ехали

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 25 октября 2018, 05:11

      Забили бы пенальти и другая бы игра была

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 октября 2018, 01:58

      досадно

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 октября 2018, 01:21

      О каком преимуществе вообще шел разговор???

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:05

      Шпалыч, почему тебя игроки не слушают? Говоришь, говоришь им, и все как о стенку горох! Туда надо отдать, сюда, а они пинают куда попало. Игрока в своей штрафной завалили, не понимают, что не с Уралом же играют, Ни одного углового толком не подали, штрафного также, пен промазали. И вообще, ходят как дохлые мухи когда бегать надо, хотя бы трусцой. Форму мы, говорят, пока не набрали, а уже треть чемпа позади! В чем дело, Шпалыч? РЖД тебе денег отваливает, от налогов наших и билетов ж.д., немерено. А где результат?

      1
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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM 25 октября 2018, 00:58

      Даже после того как руку не пожал - он всё равно его мастером называет. Ну Палыч, ну ты настоящий тренер!

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2018, 00:57

      Эх, Сёма.....

      3
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