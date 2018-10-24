Лига чемпионов. «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Порту» 

Класс Порту был ощутим. Элемент невезения у Локомотива все же присутствовал.
«Локомотив» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.
Железнодорожники без набранных очков занимают последнюю строчку в таблице, «Порту» идет вторым с 4 очками.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур
Локомотив (Россия) – Порту (Португалия) – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Марега (с пенальти), 26; 0:2 – Эррера, 35; 1:2 – Антон Миранчук, 38; 1:3 – Корона, 47.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Игорь Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Эдер (Лысов, 81).
«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитао, Торрес (Базур), Брахими (Адриан, 82), Марега, Теллес, Эррера, Корона (Перейра, 69), Данилу, Фелипе.
Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 – нет.
Удаление: Кверквелия, 76 – нет.
Моменты, которые добили «Локомотив»
Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый