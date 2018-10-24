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    Какой вы футболист?

    Лига чемпионов. «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Порту» 

    «Локомотив» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

    Железнодорожники без набранных очков занимают последнюю строчку в таблице, «Порту» идет вторым с 4 очками.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

    Локомотив (Россия) – Порту (Португалия) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Марега (с пенальти), 26; 0:2 – Эррера, 35; 1:2 – Антон Миранчук, 38; 1:3 – Корона, 47.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Игорь Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Эдер (Лысов, 81).

    «Порту»: Касильяс, Перейра, Милитао, Торрес (Базур), Брахими (Адриан, 82), Марега, Теллес, Эррера, Корона (Перейра, 69), Данилу, Фелипе.

    Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 – нет.

    Удаление: Кверквелия, 76 – нет.

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    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 23:56
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:26

      Класс Порту был ощутим. Элемент невезения у Локомотива все же присутствовал.

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      Рейтинг: +1126

      richi 25 октября 2018, 10:13

      В принципе все закономерно. Понятно, что в футбол играют не деньги, но и деньги как правило зря не платят. Стоимость игроков Локомотива - 110 млн евро, Порто - 239, плюс опыт.

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      Рейтинг: +375

      Yuriysss 25 октября 2018, 09:55

      А что вы хотели от игроков уровня ниже среднего.В чемпионате не одного нормального легионера.Если проигрывают Порту 3:1 и Галатасараю то что было бы с ними попадись МС или Барселона.И да стадион полупустой это позор!!!

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      Рейтинг: +3136

      m40 25 октября 2018, 08:57

      Перед этим Геркус писал о хорошем настроении, с которым Локо возвращается в ЛЧ. Тогда еще хотел написать,, как бы Порту сновп не сделал это настроение плохим,,. В итоге так, к сожалению, оно и вышло. Наш чемпион просто не готов к ЛЧ

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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 25 октября 2018, 09:32

      Мы всё больше отстаём от Европы,наш футбол болен.Чемпионат выровнялся,но не за счёт повышения класса аутсайдеров,а за счёт падения класса лидеров.Болельщика не обманешь ,пол-стадиона на ЛЧ это позор.Деньги громадные в футбол вложены ,а отдачи не видно.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 25 октября 2018, 09:52

      Раньше было в ФНЛ так а Теперь и в премьерке. Не за первое место борятся а за лидерство , но так чтобы в еврокубках не позорится. Все чемпионы за последние 5 лет очень слабы

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      Рейтинг: +3136

      m40 > александр п 25 октября 2018, 14:50

      Про болезнь нашего футбола я писал тут как то месяц назад, причем подробно - в чем именно это болезнь заключается. Клубы живут просто не по средствам. На самом деле это мыльный пузырь, так же как и чемпионат Турции.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > александр п 25 октября 2018, 15:07

      Вот, по теме платного футбольного канала:
      У нас сильна страсть к халяве, надо это как-то перебарывать. Да, я в курсе про уровень зарплат, сам не из богатого региона. Только и канал Футбол премьер стоит 219р, в той же Испании подписка стоит куда больше 3 евро в месяц. Да и цены на стадион от 20 евро (средняя цена 53! евро), при том что уровень жизни действительно не самый высокий в Европе (в Эстремадуре зарплаты вообще 400 евро есть, в Андалусии 700, север значительно побогаче до 2000 евро, в среднем по стране 1600 где то). Хотя вот спроси меня: почему сам до сих пор не подписался? Отвечу так же как и остальные- жалко отдавать лишние 200 сотки при невыдающейся зарплате) Но тут есть и другая сторона. В Испании, несмотря на уровень жизни, футбол это продукт который пользуется спросом за пределами страны. Его смотрят миллионы людей в других странах, поэтому очень приличные зарплаты игроков примера, особенно грандов, обоснованны. Испания нехило продает права на телетрансляции (+ мерч+ билеты на стадион по более высокой относительно нашей цене). Про Англию и говорить нечего. А вот у нас в этом плане какой то чудовищный перекос. За пределами страны наш чемпионат мало кому интересен, а внутри страны он стоит очень дешево. Поэтому Зарплата Кокорина в милллион рублей в день выглядит издевательством над народом на фоне всё тех же нищенских пенсий. По нормальному, наш футбол должен соответствовать уровню жизни и спросу на него. То есть, если убрать этот пафос и жить по средствам, то наш чемпионат очень сильно откатится в таблице УЕФА. Вон в странах с высоким уровнем жизни типа Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Австрии, Бельгии клубный футбол довольно скромный- живут по средствам и без мании величия. Перепад зарплат между рядовыми гражданами и футболистами ведущих клубов не такой колоссальный как у нас. А у нас получается какой то мыльный пузырь- клубы в провинции исчезают, а ведущие команды жируют на деньги госкорпораций. И огромные зарплаты игроков на фоне соедней зарплаты простых граждан выглядят издевательством.

      Ну и еще пара комментов в прдолжении темы:

      У нас в стране многое устроено через жопу, в том числе и футбол. Всё-таки сначала нужно налаживать инфраструктуру и улучшать благосостояние граждан, а потом пытаться выводить футбол к европейским стандартам. В Норвегии добывают газ и нефть и деньги уходят на социалку, а не на амбициозные идеи в виде создания суперклубов

      Да я не против, пусть нашим игрокам хоть по 20 миллионов евро платят, если футболки с их именами будут разлетаться как горячие пирожки по всему миру, права на показ РПЛ будут покупать многие страны, а стадионы всегда полны при минимальной цене билета 25 евро. Пока же получается, что наш футбол убыточен- одни сидят на шее у государства, других спонсируют госкоопорации. По сути выходит мыльный пузырь

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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 25 октября 2018, 15:08

      Если будут жить по средствам получим чемпионат узбекистана в лучшем случае.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 25 октября 2018, 15:18

      К вашим словам можно лишь добавить,что никто не платил бы громадные зарплаты нашим футболистам если бы не лимит.Если реализовать ваши предложения мы получим футбол на уровне второй лиги,так как экономика наша падает уже 6 й год,а что будет при неизбежном падении цены на нефть ,даже представить страшно.Ведь практически в стране нет производства.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > александр п 25 октября 2018, 15:39

      Да, именно так и будет. Ну не Узбекистан конечно, повыше. Но живут же в Швеции как то с этим и ничего. зато какой высокий уровень жизни, по сути социализм в стране.

      Это не мои предложения, просто мысли как оно должно быть на самом деле. Как ни крути, всё сводится к экономике- нужно её восстанавливать и искоренять коррупцию, всё остальное подтянется- соцстандарты и уровень жизни и прочее. Правда менталитет у нас другой, не европейский и вряд ли получится...утопия в общем

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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 25 октября 2018, 16:03

      Менталитет тут не причём,китайцы одна из самых коррумпированных наций в мире,успешно победили коррупцию в том же Сингапуре.Секрет простой сверху нужно начинать.

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      m40 > александр п 25 октября 2018, 16:09

      Менталитет тут как раз причем, всё начинается с мелочей. Я раньше тоже думал, что во всем виновата система. Но если люди такие, что создают благодатную почву для этой системы, то надо начинать с этого. Я был в нескольких странах Европы и видел как там оно устроено. Вот когда мы научимся уважать друг друга и поступать по совести
      и по закону, тогда и будут улучшения. А пока мусорим у себя в подъезде, в лесу, на улице, ссым в лифте, гоняем на авто нарушая правила, даем и берем взятки, ставим себя выше других, пользуемся служебным положением- улучшений не будет.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 октября 2018, 08:56

      ожидаемо

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      Рейтинг: +3136

      m40 25 октября 2018, 08:54

      Да, меньшинство не причем, проиграли раньше. Счет не по игре. Просто Порту опытнее- почти каждый год в ЛЧ и выжимают сколько по максимуму. А паровозы не использовали свои моменты, потеряли концентрацию и пропустили. Но 0 очков в 3 играх да еще и сеяной команды- это позор.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 25 октября 2018, 08:52

      Португальцы предали локомотив

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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 25 октября 2018, 09:25

      Есть такая мысль.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 25 октября 2018, 09:50

      Ты видел как он пеналь пробил . Куда посмотрел , туда и пульнул. И высота удобная. Ну а Эдер , броском через бедро.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 25 октября 2018, 10:00

      Мне это подозрительно показалось то же.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 25 октября 2018, 08:23

      Прискорбно..

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 октября 2018, 08:23

      Надо писать проиграл по игре,меньшинство здесь ни при чем...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2018, 07:43

      что то народу на стадионе маловато было. или уже забили на такие матчи смотреть? все команды наши не могут или не умеют играть на межд. арене это уже факт и болезнь

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 25 октября 2018, 10:04

      Падает экономика ,падает и футбол.В экономике цифры ещё можно подтасовать и какое то время говорить что всё хорошо,а в футболе счёт на табло.

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