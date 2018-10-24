Семак: «Не думаю, что у нас много игроков получают карточки за разговоры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо». Главным арбитром матча будет Феликс Брих.

– Было ли какое-то специальное указание в адрес игроков, чтобы они меньше спорили с судьями, учитывая опыт Дриусси? Феликс Брих очень принципиальный арбитр.

– Вообще сейчас есть тенденция — в случае с Акинфеевым или в матче «Уфы» с «Рейнджерс» – судьи не церемонятся и сразу же за разговоры, за недовольство, даже если оно повторное, дают вторую желтую карточку, которая моментально превращается в красную.

Не думаю, что у нас много футболистов в команде, которые вступают в дискуссию или получают карточки за разговоры. Какое-то недовольство бывает у игроков, поэтому стараемся, работаем, акцентируем. Сложно иногда не то чтобы понять — понять всегда можно. Это эмоции, некоторым игрокам сложно удержаться от каких-то моментов, связанных, как им кажется, с неправильными решениями арбитра.

Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.