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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Не думаю, что у нас много игроков получают карточки за разговоры»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо». Главным арбитром матча будет Феликс Брих.

    – Было ли какое-то специальное указание в адрес игроков, чтобы они меньше спорили с судьями, учитывая опыт Дриусси? Феликс Брих очень принципиальный арбитр.

    – Вообще сейчас есть тенденция — в случае с Акинфеевым или в матче «Уфы» с «Рейнджерс» – судьи не церемонятся и сразу же за разговоры, за недовольство, даже если оно повторное, дают вторую желтую карточку, которая моментально превращается в красную.

    Не думаю, что у нас много футболистов в команде, которые вступают в дискуссию или получают карточки за разговоры. Какое-то недовольство бывает у игроков, поэтому стараемся, работаем, акцентируем. Сложно иногда не то чтобы понять — понять всегда можно. Это эмоции, некоторым игрокам сложно удержаться от каких-то моментов, связанных, как им кажется, с неправильными решениями арбитра.

    Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.

    Источник: Официальный сайт «Зенит»

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    24.10.2018 22:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4076

      raritet 25 октября 2018, 11:24

      Это вообще тенденция современного футбола- три в одном- он же и футболист , он же и тренер , он же и судья. И пародокс- а играть то некому?

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 25 октября 2018, 01:22

      "Не думаю, что у нас много футболистов в команде".
      Ну я как минимум несколько человек назову...

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