Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Порту».

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Игорь Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитао, Торрес, Брахими, Марега, Теллес, Эррера, Корона, Данилу, Фелипе.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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