Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хеведес, Крыховяк и Эдер – в составе «Локомотива» на матч с «Порту»

    Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Порту».

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Игорь Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Эдер.

    «Порту»: Касильяс, Перейра, Милитао, Торрес, Брахими, Марега, Теллес, Эррера, Корона, Данилу, Фелипе.

    Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2018, 21:28

      Парни, удачи вам сегодня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 21:16

      Локо, дави, не конюшня занюханная чай!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11