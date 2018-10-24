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    Головин отдал голевую передачу в матче с «Брюгге»

    «Монако» обыгрывает «Брюгге» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

    Счет открыл нападающий Мусса Силла на 32-й минуте встречи. Голевую передачу отдал полузащитник Александр Головин. Это второе результативное действие россиянина в матчах за «Монако». Ранее он отдал голевую передачу в матче Лиги 1.

    Головин перешел во французский клуб из ЦСКА в летнее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 20:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 10:44

      Головин постепенно выходит на свой уровень.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 24 октября 2018, 21:36

      Очевидно место в стартовом составе такого Монако гарантировано для Саши, может и хорошо , что Монако на данном этапе так плох, Головин будет выглядеть на фоне остальных контрастней, и думаю будет прогрессировать

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Стаz 24 октября 2018, 22:19

      Безусловно очевидно. Анри же сказал, что будет строить игру вокруг Головина

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 октября 2018, 21:24

      Молодец, тонкий пас.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 октября 2018, 21:06

      Головин сыграл идеально! Браво, Саша! "Барселона" уже копит деньги.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 20:41

      Без Мусы никак!

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