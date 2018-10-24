Головин отдал голевую передачу в матче с «Брюгге»

«Монако» обыгрывает «Брюгге» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Счет открыл нападающий Мусса Силла на 32-й минуте встречи. Голевую передачу отдал полузащитник Александр Головин. Это второе результативное действие россиянина в матчах за «Монако». Ранее он отдал голевую передачу в матче Лиги 1.

Головин перешел во французский клуб из ЦСКА в летнее трансферное окно.