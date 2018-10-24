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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова

    Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дениса Глушакова. Группа фанатов стояла возле здания пресс-центра в Москве, где бывший главный тренер команды Массимо Каррера провел пресс-конференцию.

    Завтра «Спартак» сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Матч пройдет в Глазго.

    ВИДЕО

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: Твиттер журналиста Дмитрия Зеленова

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    24.10.2018 19:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 26 октября 2018, 22:03

      Глушаков парень шлюховатый, ушёл из Локо начал обсирать свой бывший клуб, щас уйдёт из Спартака тоже будет наверняка грязью поливать

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 10:35

      Сам себе сделал приговор.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 октября 2018, 10:27

      Что посеешь, то и пожнешь. Попасть в дерьмо не сложно, а потом попробуй отмойся. В этой истории получается, что из князя в грязи.

      1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 24 октября 2018, 22:18

      Кричалки нужны на стадионе.
      А на его оправдательную встречу лучше бы вообще никто не пришел. Хотя нет, наверняка будет вся ромашка и покровители из руководства.))

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivany4 24 октября 2018, 23:22

      Назаряне точно придут

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2018, 21:50

      Какая кухня, такая и песня! Заслужил.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 20:59

      Болельщики будут это делать и на стадионе.

      2
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      Рейтинг: +8

      Г А И 24 октября 2018, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фанаты это не болельщики, это секта. Им не нужен футбол, им ним нужны скандалы и при этом их личное присутствие. Только и всего.

      -4
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 24 октября 2018, 20:10

      Глушакову теперь точно похороны)))

      13
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