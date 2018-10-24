Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дениса Глушакова. Группа фанатов стояла возле здания пресс-центра в Москве, где бывший главный тренер команды Массимо Каррера провел пресс-конференцию.

Завтра «Спартак» сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Матч пройдет в Глазго.

ВИДЕО

«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»