Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова

Глушаков парень шлюховатый, ушёл из Локо начал обсирать свой бывший клуб, щас уйдёт из Спартака тоже будет наверняка грязью поливать
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дениса Глушакова. Группа фанатов стояла возле здания пресс-центра в Москве, где бывший главный тренер команды Массимо Каррера провел пресс-конференцию.
Завтра «Спартак» сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Матч пройдет в Глазго.
«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»