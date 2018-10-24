Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ФНЛ. «Зенит-2» в меньшинстве проиграл «Мордовии», «Краснодар-2» уступил «Нижнему Новгороду»

    «Зенит-2» проиграл «Мордовии» в матче 18-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Санкт-Петербуржцы с 7-ю очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

    В другом матче «Краснодар-2» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2 и опустился на шестое место. Нижегородцы идут третьими.

    Первенство ФНЛ. 18-й тур

    Мордовия (Саранкс) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ятченко, 30.

    Удаление: нет – Иванов, 58.

    Краснодар-2 – Нижний Новгород – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делькин, 30; 0:2 – Абрамов, 64.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 25 октября 2018, 11:29

      Нижний в вышку!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11