ФНЛ. «Зенит-2» в меньшинстве проиграл «Мордовии», «Краснодар-2» уступил «Нижнему Новгороду»

«Зенит-2» проиграл «Мордовии» в матче 18-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Санкт-Петербуржцы с 7-ю очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

В другом матче «Краснодар-2» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2 и опустился на шестое место. Нижегородцы идут третьими.

Первенство ФНЛ. 18-й тур

Мордовия (Саранкс) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ятченко, 30.

Удаление: нет – Иванов, 58.

Краснодар-2 – Нижний Новгород – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Делькин, 30; 0:2 – Абрамов, 64.

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