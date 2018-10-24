Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Sky Sports: Конте готов возглавить «Реал»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте готов возглавить «Реал». Представители мадридского клуба встретились с итальянским специалистом и обсудили возможное назначение.

    Сообщается, что в списке президента «Реала» Флорентина Переса Конте – главный кандидат на пост нового главного тренера. Итальянец готов возглавить команду.

    Летом «Реал» уже обращался к Конте с тем же запросом, но тогда тренер отклонил предложение.

    Ранее спортивный директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо рассказал, что нынешний главный тренер команды Хулен Лопетеги будет готовить команду к матчу с «Барселоной», который пройдет 28 октября.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 25 октября 2018, 12:38

      хз, с одной стороны любой другой тренер лучше лопетеги для реала сейчас, может в раздевалке наладит отношения, а то там уже буянят. С другой, мне не нравился его челси, юве.. в целом тоже, юве лидер в италии и без тренера будет. А в челси, и результат был в первом сезоне, но игра команды не нравилась, плюс Конте потом начали сливать игроки. а значит, что он нифига не ладит с подопечными, а этого не хватает после ухода Зидана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 25 октября 2018, 10:00

      Не, Антонио.. Не надо..((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 24 октября 2018, 23:40

      Зачем,не надо Конте...хочу и дальше смотреть на унижение Реала ;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 октября 2018, 21:43

      И Карреру впридачу - помощником

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 октября 2018, 21:09

      Удачи Антохе..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 24 октября 2018, 19:47

      Антонио Конте хороший тренер, но Реал не лучший вариант для него.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11