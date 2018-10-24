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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Арсенал»: «Спартак» по поводу Кононова не обращался»

    Пресс-служба «Арсенала» опровергла информацию, что главный тренер туляков Олег Кононов близок к приходу в «Спартак». Ранее «Бомбардир» писал: красно-белые уже договорились со специалистом о контракте.

    «Никаких обращений от «Спартака» по поводу главного тренера нашей команды не приходило.

    Команда под руководством Олега Георгиевича готовится сейчас к матчу чемпионата России с «Оренбургом» в рабочем порядке», – сказали в «Арсенале».

    Кононов в своей карьере трофеев не брал.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: ТАСС

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    24.10.2018 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 24 октября 2018, 23:16

      Как показало себя руководство Спартака,даже если вели переговоры,то как мыши.Вы узанете об этом последние )))

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      Рейтинг: +18118

      ilichkadr 24 октября 2018, 18:51

      Ранее «Бомбардир» пИсал, т.е. гнал очередной фейк, потому что тупо содрал (скопировал) у фейко-производителя «Спорт-Экспресс». Ну, никакого самолюбия!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 24 октября 2018, 18:42

      Видимо, дадут шанс испашке.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 18:38

      Ну началась ромашка.Будет, не будет, придёт и полюбит.Хватит херню нести.Сама логика событий диктует, что посмотрят сначала как ИО справляется, а затем уже будут принимать решение.Может с Кононовым и были переговоры, но не на сейчас, а на близжайшее будущее.

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