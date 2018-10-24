«Арсенал»: «Спартак» по поводу Кононова не обращался»

Пресс-служба «Арсенала» опровергла информацию, что главный тренер туляков Олег Кононов близок к приходу в «Спартак». Ранее «Бомбардир» писал: красно-белые уже договорились со специалистом о контракте.

«Никаких обращений от «Спартака» по поводу главного тренера нашей команды не приходило.

Команда под руководством Олега Георгиевича готовится сейчас к матчу чемпионата России с «Оренбургом» в рабочем порядке», – сказали в «Арсенале».

Кононов в своей карьере трофеев не брал.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»