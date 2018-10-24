Каррера – о Глушакове: «Отстранил его не за лайки. Я не змея, чтобы выносить всю информацию по этой ситуации»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему он отстранил от первого состава полузащитника Дениса Глушакова. Итальянец не стал раскрывать всю информацию.

«У меня никогда не было проблем ни с кем. Андрей Ещенко был вчера на ужине, Глушаков – нет. Я помог с продлением его контракта, не считаю себя виноватым в том, что отношения изменились.

Его отстранение не связаны с лайками. Это связано с другими вещами. Я не змея, чтобы выносить всe, что я знаю, и информация о том, что стало реальной причиной отстранения Глушакова, останется со мной», – сообщил тренер, чьи слова приводит спортивный журналист Василий Конов.

Каррера при Глушакове-капитане выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно