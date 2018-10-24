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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера – о Глушакове: «Отстранил его не за лайки. Я не змея, чтобы выносить всю информацию по этой ситуации»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему он отстранил от первого состава полузащитника Дениса Глушакова. Итальянец не стал раскрывать всю информацию.

    «У меня никогда не было проблем ни с кем. Андрей Ещенко был вчера на ужине, Глушаков – нет. Я помог с продлением его контракта, не считаю себя виноватым в том, что отношения изменились.

    Его отстранение не связаны с лайками. Это связано с другими вещами. Я не змея, чтобы выносить всe, что я знаю, и информация о том, что стало реальной причиной отстранения Глушакова, останется со мной», – сообщил тренер, чьи слова приводит спортивный журналист Василий Конов.

    Каррера при Глушакове-капитане выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    Источник: Телеграм Василия Конова

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    24.10.2018 16:33
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 октября 2018, 11:58

      Змеи выносят сор ? Трудности перевода ? И почему так пиарят Конова ? Что за достоверный источник его телеграм ???

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 октября 2018, 09:49

      Зря! Страна(болелы) должны знать "своих героев"

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 24 октября 2018, 21:02

      Единственный тренер, который не пенял на судей!!! Всегда брал на себя вину неудач. Он выиграл футбольный чемпионат, но проиграл подковёрный чемпионат Спартака... Зря его сняли... А Глушаков... слишком много упущенных им 100%-ых голевых моментов и поэтому команда поплыла... Появилась неуверенность из-за очень плохой реализации атак... Но он не сделал выводов никаких... Есть те, кто желает расти, в профессии, но Глушаков не пожелал далее работать над собой... Зобнин должен быть капитаном... Каррере спасибо, за то, что был в России... Он поднял Спартак на пьедестал... Что дальше? Рианчо? Успеха ему...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:38

      Глушаков воспользовался твоей добротой Массимо.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Развалил команду, выгнав лучших игроков и еще "я не змея", блин!

      -5
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > prezent2017 24 октября 2018, 20:56

      Буду краток. Ты дол...б ? Без обид...

      6
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > Psih86 25 октября 2018, 13:31

      Не обращай внимания, он тут такую охинею несет, аж стыдно за него. Ну в детстве три раза подкинули, два поймали. Вот теперь мучается бедолага.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 19:56

      Интриги, скандалы всегда сотрясали футбольные клубы. Это было, есть и будет, к сожалению.

      6
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 октября 2018, 19:51

      derrik200, читаю твои комментарии и думаю, что ты забыл на спартаковской ветке? Твое истинное место на соккере, где все купаются в дерьме, там ты точно был бы своим, и твои комментарии получали бы десятки лайков от бомжеконских клонов. На "Бомбардире", конечно, тоже хватает всяких неадекватов и троллей, но ты здесь явно ошибся адресом, не твое это место.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Т34 24 октября 2018, 21:37

      А ты что, "совесть Бомбардир.ру"???
      Сиди себе и общайся с теми, кто разделяет твоё отношение к жизни вообще и к Спартаку, в частности.
      Лучше таких же, как ты "ФАНОВ" по возрасту и образованию.
      А ко мне не лезь.
      Я не ФАН.

      1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 24 октября 2018, 19:14

      дурачки, уволили нормального тренера, а всяких предателей и похренистов избалованных оставили, не будет никогда стабильности в клубе при таком подходе в лучшем случае будут качели.

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2018, 18:14

      Из-за ретардов в руководстве, профукали тренера который мог бы остаться надолго и сделать команду-династию.

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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 17:59

      Какие другие вещи связаны с отстранением Глушакова? Напомню, что в команде 6 игроков получили одинаковые травмы - разрыв крестообразных связок и лечились более полугода. Значит неправильно построен тренировочный процесс? Кто хочет получить такие травмы, выходи? Напомню, что Каррера ставит в состав Кутепова. Напомню, что ушел Промес и всё... При чём здесь слив тренера? Глушаков давно не играет. Видимо Фратрии нравится как играет Кутепов. Почему игроки постоянно сливают тренеров иностранцев?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Привыкший думать 24 октября 2018, 18:47

      Ты же привыкший думать, вот и подумай, а не вопросы задавай.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Владислав Vlad 24 октября 2018, 20:21

      По-моему он на самом деле Привыкший Задавать Вопросы)
      А думать приходится другим.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Обер-КанцлерЪ 24 октября 2018, 23:28

      )))))))))))))))))))))))))))

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