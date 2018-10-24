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    Какой вы футболист?

    Болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Карреру

    Болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера московской команды. 22 октября руководство красно-белых отправило итальянского специалиста в отставку.

    «Этот тренер впервые за 16 лет привел клуб к чемпионству!

    А также:

    1. Никогда не критиковал публично игроков.
    2. Никогда не сваливал свои неудачи на судейство.
    3. Никогда не жаловался, что ему кого-то не купили.
    4. Никогда не хамил, даже когда пытались его провоцировать.
    5. Всегда защищал свою команду.

    Такого мы больше не увидим. Хотим, чтобы ему дали шанс и убрали из команды тех, кого что-то не устраивает… Помимо того… В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.
    Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

    В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды», — говорится в петиции.

    На данный момент обращение собрало больше 1000 подписей.

    Источник: Сhange.org

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    24.10.2018 15:07
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 октября 2018, 22:16

      Все эти петиции и требования бесполезны. Клубом управляет владелец и его право решать как должно быть. Судя по игре, без Карреры мы сыграли гораздо компактнее. Посмотрим что будет против Рубина

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:59

      Майдан надо, новгородское вече созвать и стенка на стенку! Кто победит, тот и будет решать - увольнять или возвращать. Во втором случае - Глушаку - по шапке, как главному заводиле.

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 24 октября 2018, 21:07

      Есть те, кто желает чистой игры... Я рад за болельщиков Спартака...

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 19:35

      Все пункты соответствуют истинному положению дел. Однако возвратить Карреру сейчас пожалуй невозможно.

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 24 октября 2018, 18:25

      Добавлю еще, единственный за последние много лет тренер которого уважают даже болелы других команд.

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2018, 18:17

      Поддерживаю по всем пунктам!

      7
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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 18:11

      Тренер должен организовать тренировочный процесс, определять и наигрывать основной состав, а не защищать и не жаловаться. Луческу жалуется, Каррера нет и что? Чемпионский сезон определён, а дальше полный провал - команды хватает на 60 минут, проиграли всем кому можно и нельзя. Если проигрыш Ливерпулю 0:7 никого не возмутил, то как проигрыш Зениту, Ахмату, Арсеналу, Крыльям Советов, Тосно... Одинаковые страшные травмы у 6 игроков основного состава - тоже Глушаков виноват?

      -3
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 24 октября 2018, 18:04

      Ну, хз, со стороны болельщиков, они ценят каррреру, он принес им чемпионство, тут можно понять, но и с другой стороны - после чемпионства, нет игры, нет результата! Но и кого ставить не понятно! Для начала, чтобы увольнять, надо подыскать замену достойную, а не пальцем в небо

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 октября 2018, 17:30

      Каррероверы

      -3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 октября 2018, 16:54

      Карреру Вернуть ! ! !

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