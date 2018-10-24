Болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Карреру

Болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера московской команды. 22 октября руководство красно-белых отправило итальянского специалиста в отставку.

«Этот тренер впервые за 16 лет привел клуб к чемпионству!

А также:

1. Никогда не критиковал публично игроков.

2. Никогда не сваливал свои неудачи на судейство.

3. Никогда не жаловался, что ему кого-то не купили.

4. Никогда не хамил, даже когда пытались его провоцировать.

5. Всегда защищал свою команду.

Такого мы больше не увидим. Хотим, чтобы ему дали шанс и убрали из команды тех, кого что-то не устраивает… Помимо того… В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.

Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды», — говорится в петиции.

На данный момент обращение собрало больше 1000 подписей.