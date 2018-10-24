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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Марсело – журналистам: «Вы завидуете нам, поскольку не умеете играть в футбол»

    Защитник «Реала» Марсело после победы над «Викторией» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов поддержал главного тренера мадридской команды Хулена Лопетеги. Ранее сообщалось, что специалиста могут отправить в отставку.

    «Лопетеги – замечательный тренер. Мне кажется, он отлично справляется со своей работой. Тяжело, когда ты не выигрываешь, а журналисты говорят о кризисе.

    Вы все пытаетесь навредить атмосфере в команде. Это связано с завистью, потому что вы не умеете играть в футбол», – сказал Марсело.

    «Реал» занимает второе место в группе G в Лиге чемпионов. В Примере команда располагается на седьмой позиции.

    Источник: Football Espana

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    24.10.2018 14:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 октября 2018, 12:07

      Отлично справляется со своей работой))))) Ай да Марс))))

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 октября 2018, 01:22

      у него всё хорошо что он хочет свалить в Юве XD А тренер просто шИК! как же смешно , если не было б так грустно...

      0
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      Рейтинг: +169

      Волховский 24 октября 2018, 19:23

      Метко сказано. Некоторых комментаторов неприятно слушать. В место комментария скороспелые негативные оценки и советы.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 октября 2018, 16:21

      А он завидует журналистам что они могут складывать маленькие буковки в слова и могут писать.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:01

      А вы лезете в соцсети потому,что на "клаве" сбацать легче,чем написать пару строк от руки.

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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 24 октября 2018, 15:22

      имеет право, потому что играет достойно.

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 24 октября 2018, 15:18

      По ходу единственное , что умеют делать бразильцы - это играть в футбол)))Этим они хотя бы отличаются от украинцев)))

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 24 октября 2018, 14:56

      чёт он распетушился в последнее время

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