Марсело – журналистам: «Вы завидуете нам, поскольку не умеете играть в футбол»

Защитник «Реала» Марсело после победы над «Викторией» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов поддержал главного тренера мадридской команды Хулена Лопетеги. Ранее сообщалось, что специалиста могут отправить в отставку.

«Лопетеги – замечательный тренер. Мне кажется, он отлично справляется со своей работой. Тяжело, когда ты не выигрываешь, а журналисты говорят о кризисе.

Вы все пытаетесь навредить атмосфере в команде. Это связано с завистью, потому что вы не умеете играть в футбол», – сказал Марсело.

«Реал» занимает второе место в группе G в Лиге чемпионов. В Примере команда располагается на седьмой позиции.