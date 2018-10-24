Болельщик ЦСКА: «Будто кто-то намеренно увеличил скорость эскалатора»

Болельщик ЦСКА Николай рассказал об инциденте в римском метро.

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА в римском метро вышел из строя эскалатор. Пострадали около 20 россиян.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что в аварии виноваты болельщики московской команды, которые прыгали на эскалаторе и творили бардак.

«Виноваты ли прыгающие фанаты ЦСКА? Этого пока не говорят. Сначала сказали, что из-за прыжков, но сейчас уже все молчат. Дело завели, расследуют. Но точно можно сказать, что эскалатор ускорился не сразу, как если бы там что-то сломалось и сорвалось, а постепенно. Как будто кто-то намеренно увеличил его скорость или перепутал какие-то рычаги», – заявил болельщик.