Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщик ЦСКА: «Будто кто-то намеренно увеличил скорость эскалатора»

    Болельщик ЦСКА Николай рассказал об инциденте в римском метро.

    Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА в римском метро вышел из строя эскалатор. Пострадали около 20 россиян.

    Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что в аварии виноваты болельщики московской команды, которые прыгали на эскалаторе и творили бардак.

    «Виноваты ли прыгающие фанаты ЦСКА? Этого пока не говорят. Сначала сказали, что из-за прыжков, но сейчас уже все молчат. Дело завели, расследуют. Но точно можно сказать, что эскалатор ускорился не сразу, как если бы там что-то сломалось и сорвалось, а постепенно. Как будто кто-то намеренно увеличил его скорость или перепутал какие-то рычаги», – заявил болельщик.

    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:12

      Стопор сорвало.Я был раз свидетелем подобного в Ленинграде.Но тогда( в отличие от нынешних порядков) везде сидели служивые люди,одна из них мгновенно остановила эскалатор и все благополучно спустились пёхом.А тут на начальных кадрах соседний эскалатор статичен,там обретается какой-то мужик в униформе,который "щёлкал клювом",но потом помог одному заскочить и удержаться на разделительной панели.Похоже,он занимался ремонтом.Или съёмками(для чего?),или блокировал своей тушей остановленный эскалатор,чтобы по нему не спускались.Кстати,при нынешней организации метро у нас картина будет сходная,ибо для остановки эскалатора понадобиться пару минут.Сделают ли выводы из этой "чужой трагедии" наши "прогрессивные оптимизаторы" производственных процессов???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 14:44

      Все возможно.
      Может быть это сделал работник метро, который болеет за "Рому"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Харченко 24 октября 2018, 15:43

      Происки гнусных макаронников

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11