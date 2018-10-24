Глава МВД Италии: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА. Они творили бардак»

Глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил мнение, что в аварии в метро Рима виноваты болельщики ЦСКА.

Перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой» вышел из строя эскалатор в римском метро. Пострадали около двадцати фанатов армейцев.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – сказал Сальвини.

Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом. Городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.