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    Какой вы футболист?

    Глава МВД Италии: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА. Они творили бардак»

    Глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил мнение, что в аварии в метро Рима виноваты болельщики ЦСКА.

    Перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой» вышел из строя эскалатор в римском метро. Пострадали около двадцати фанатов армейцев.

    «Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – сказал Сальвини.

    Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом. Городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.10.2018 12:29
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 20:44

      У этих крохоборов в эскалаторах детали подкручены на проволочки, а мосты подбиты деревянными клинышками. Так что ездить и ходить надо тихонечко! Чуть что, все разваливается, а эти кони, блин..., привыкли как в Рашке!

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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 24 октября 2018, 14:54

      ну молодец, главное свалить на кого нибудь

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 октября 2018, 14:32

      Гнусные макаронники!!!

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Nerlinger 24 октября 2018, 15:18

      Ожидал от тебя поддержки,а ты....
      Всей грудью за Коонную Армию,
      Щас гнусные макаронники разберутся и
      всадят по самые помидоры !
      Хде денех брать?Все деньги на лечение ********* пойдут...такие дела..

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 24 октября 2018, 14:22

      А главная потеха,мужики ,в чем ?
      А что все положили на игру,а экскаватор ...вот это да!)))))
      ps извиняйте... мне как то пох ,экскаватор -элеватор- эскалатор....
      главное , эту лестницу армейцы в гробу видели(так гостей не принимають)!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > alex1951 24 октября 2018, 15:47

      Ни чего не понял...

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Nerlinger 24 октября 2018, 15:55

      Выпей,закуси...и все поймешь...
      Для непонятливых.
      В комментах делают акцент на инциндент с эскалатором,
      вместо того,чтобы игру обсуждать или это пох?

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      Рейтинг: +128

      kamyartem 24 октября 2018, 14:12

      Даже если скакали на эскалатаре, чего не видно на видео, на ЧМ также хватало скачущих, ни че все работало

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 14:09

      начались нелепые отмазы

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 октября 2018, 14:00

      На видео не видно ни пьяных болельщиков, ни какого-то бардака. Всё это отмазки итальянских чиновников. Ребятам скорейшего выздоровления и удачи! Мы с вами!

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 24 октября 2018, 13:58

      что со Спартаком в Испании, что сейчас, официальные лица произносят это слово "кажется"! вы либо предоставляйте доказательства своих слов, либо молчите уж или на крайняк уж занимайте нейтральную сторону со словами "разберемся". а то им там всё кажется...

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2018, 13:54

      Это отмазка и попытка выставить парней с плохой стороны.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 октября 2018, 13:50

      Сальвини нужно меньше пить. Ото так мало ли что покажется.
      Похоже он горячий - горячий, белый - белый...

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