Глава МВД Италии: «На эскалаторе были десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА. Они творили бардак»

У этих крохоборов в эскалаторах детали подкручены на проволочки, а мосты подбиты деревянными клинышками. Так что ездить и ходить надо тихонечко! Чуть что, все разваливается, а эти кони, блин..., привыкли как в Рашке!
Глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил мнение, что в аварии в метро Рима виноваты болельщики ЦСКА.
Перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой» вышел из строя эскалатор в римском метро. Пострадали около двадцати фанатов армейцев.
«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – сказал Сальвини.
Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом. Городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.