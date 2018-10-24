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    Какой вы футболист?

    «Здорово видеть вас в хорошей форме, босс». Роналду встретился с Фергюсоном

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

    Роналду выступал под руководством шотландского специалиста в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Весной Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

    «Великолепный тренер и замечательный человек. Он столькому меня научил на поле и за его пределами. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – сообщил португалец.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    24.10.2018 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 24 октября 2018, 19:56

      Фото просто без комментариев.

      5
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 24 октября 2018, 19:18

      Молодец!!! А боссу здоровья и долгих лет жизни:)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 18:35

      Хорошо что не забывает САФа.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2018, 13:32

      Легендарные!!!

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +25022

      bset 24 октября 2018, 13:30

      Фергюсон уже не важно выглядит... Грустно, все стареют.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 октября 2018, 13:00

      Если бы не Фергюсон, то Роналду, скорее всего, повторил бы судьбу Балотелли.

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