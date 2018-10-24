«Здорово видеть вас в хорошей форме, босс». Роналду встретился с Фергюсоном

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

Роналду выступал под руководством шотландского специалиста в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Весной Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

«Великолепный тренер и замечательный человек. Он столькому меня научил на поле и за его пределами. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – сообщил португалец.