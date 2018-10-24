Раненый ножом фанат ЦСКА пошел на матч с «Ромой»

Раненый во время столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА фанат армейцев отказался от медицинской помощи и не стал обращаться в полицию.

Перед игрой в Риме произошла драка, в ходе которой российский болельщик получил удар ножом, еще двое были избиты.

«Этот болельщик отказался от медицинской помощи и пошел смотреть матч. Видимо, ранение было очень легкое. От обращения в полицию он также отказался», – сообщили в посольстве РФ в Италии.

Также перед матчем «Рома» – ЦСКА произошло обрушение эскалатора. Пострадало 15 россиян.