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    Какой вы футболист?

    Раненый ножом фанат ЦСКА пошел на матч с «Ромой»

    Раненый во время столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА фанат армейцев отказался от медицинской помощи и не стал обращаться в полицию.

    Перед игрой в Риме произошла драка, в ходе которой российский болельщик получил удар ножом, еще двое были избиты.

    «Этот болельщик отказался от медицинской помощи и пошел смотреть матч. Видимо, ранение было очень легкое. От обращения в полицию он также отказался», – сообщили в посольстве РФ в Италии.

    Также перед матчем «Рома» – ЦСКА произошло обрушение эскалатора. Пострадало 15 россиян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2018 12:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 24 октября 2018, 18:06

      Я тоже как истинный футбольный фанат с огнестрелом бы прошёл!

      0
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 24 октября 2018, 16:34

      русский)сразу видно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Mr Green 24 октября 2018, 12:54

      вот что за чертовская привычка за нож хвататься в кулачном столкновении

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 12:34

      значит просто царапина и можно об этом не трещать на каждом углу

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > серега кашин 24 октября 2018, 13:04

      он чаще царапается когда бреется

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 24 октября 2018, 12:31

      ну что? зря приехал? :)))

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 октября 2018, 12:18

      Здоровья, молодчага

      5
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