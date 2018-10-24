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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент ФИФА: «ЧМ-2018 был лучшим в истории, но турнир в Катаре будет еще лучше»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал с визитом в Катаре, где пройдет следующий чемпионат мира.

    «Из опыта России можно извлечь много уроков. Первый – это то, как принять большое количество болельщиков из разных частей планеты – 1,5 млн человек посетили страну, чтобы насладиться чемпионатом мира. Их всех приняли так хорошо, что это стало неожиданностью для многих.

    Изначально было много опасений по поводу России, но чемпионат мира был безопасным. Он оказался очень дружелюбным в стране, в которой фанаты чувствовали себя хорошо.

    Все население способствовало этому, и я думаю, что то же самое произойдет в Катаре. ЧМ-2018 был лучшим в истории, но я уверен, что турнир в Катаре будет еще лучше», – сказал Инфантино.

    ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2018 11:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 26 октября 2018, 19:51

      Балбесы,вы читать умеете???
      "ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре."

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 11:59

      Холодильники для стадионов построили?

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 13:22

      Нужно еще чтобы он там прошел.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 24 октября 2018, 12:42

      Ага с женщинами в паранже,с нетерпимой жарой только латиноамериканские фаны могут спасти атмосферу

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