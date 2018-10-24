Булыкин: «В матче с «Порту» «Локомотиву» нужно отталкиваться от себя»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассчитывает на победу москвичей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Надеюсь, команда хорошо подготовится к предстоящей встрече. Важно сегодня хорошо сыграть и добиться нужного результата.

Соперник очень силен, демонстрирует качественный футбол, но нам нужно смотреть на себя и отталкиваться от своих возможностей. Надеемся, что с «Порту» наши ребята сыграют не хуже, чем в последних матчах РПЛ, и добьются победы», – сказал Булыкин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.