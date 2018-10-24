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    Булыкин: «В матче с «Порту» «Локомотиву» нужно отталкиваться от себя»

    Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассчитывает на победу москвичей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    «Надеюсь, команда хорошо подготовится к предстоящей встрече. Важно сегодня хорошо сыграть и добиться нужного результата.

    Соперник очень силен, демонстрирует качественный футбол, но нам нужно смотреть на себя и отталкиваться от своих возможностей. Надеемся, что с «Порту» наши ребята сыграют не хуже, чем в последних матчах РПЛ, и добьются победы», – сказал Булыкин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    24.10.2018 11:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 24 октября 2018, 13:31

      Варежки сними!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 октября 2018, 12:43

      Что то как то не верится в победу Локо. А так хочется что бы они начали показывать прошлогодний футбол)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 12:27

      Портосов надо драть. Прямые наши конкуренты в рейтинге ЕК.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 октября 2018, 12:20

      А я почему то верю, что Локо победит в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +8

      Malkin68 24 октября 2018, 11:46

      Отталкиваться от себя? Ну с такой игрой результат будет ожидаем) Какие тут могут быть шансы? Все адекватные эксперты в один голос твердят, что шансов ноль: https://www.overbetting.net/blogs/uid63058/72340/ Чтобы Локо сыграл хотя бы вничью, им нужно будет показать лучшую игру в сезоне.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 11:44

      Когда отталкиваешься от себя или от соперника, то главное, чтобы не больно упасть было...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 24 октября 2018, 11:59

      Твой кровавый понос меня нисколько не волнует, он у тебя видно с детства в голове, хоть и дожил до 75 лет, если верить профилю. К кому я обращаюсь он знает...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 24 октября 2018, 12:29

      Унтер-офицерская вдова в 75 лет сама себя выпорола.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 24 октября 2018, 12:34

      Вдова он или вдовец мне фиолетово. Я по мозгам сужу, а не по возрасту.

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