Гвардиола: «3:0 в гостях против «Шахтера» – это потрясающий результат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шахтером» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда снова включилась в гонку.

«Мы превосходно смотрелись в этом матче, особенно в первом тайме. Ребята показали отличную игру, создали множество моментов. «Шахтер» поддавливал во втором тайме. Было непросто контролировать их игру, но как только мы возвращали себе мяч, так сразу создавали хорошие моменты.

3:0 в гостях – это потрясающий результат. Мы проиграли первый матч «Лиону», но поправили дела благодаря победам в Германии и здесь. Теперь все снова в наших руках», – сказал Гвардиола.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3. После этой встречи англичане лидируют в группе F с шестью очками. Украинский клуб замыкает квартет с двумя очками.