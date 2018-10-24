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    Роббен: «После 1:0 «Баварию» прорвало»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с АЕКом.

    «Условия были сложными, но это не должно быть оправданием. В первом тайме мы играли хорошо, только не смогли реализовать свои моменты. Нам не хватало последнего паса. При счете 0:0 ситуация была опасной.

    Тренер сказал, что соперник устанет, так оно и произошло. Однако во втором тайме был отрезок, когда мы играли не так хорошо. Но после 1:0 нас прорвало.

    Первый гол многое облегчил. После него нужно было не ослаблять давления и забивать второй. Мы именно это и сделали», – рассказал Роббен.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов АЕК – «Бавария» завершился со счетом 0:2. Немецкий клуб после этой встречи поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в группе Е, набрав семь очков. Греки идут последними, в их активе ноль очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    24.10.2018 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:53

      Все получилось для Баварии на редкость удачно.

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      Рейтинг: +67524

      portero 24 октября 2018, 13:32

      хе перевод наверное не корректен
      забили еще один и это в переводе на русский : прорвало... не говорят

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 октября 2018, 11:10

      Арьену самое время усилить какой-нибудь клуб из Эре-дивизие или МЛС.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 октября 2018, 10:04

      Ну да , прорвало )

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