Роббен: «После 1:0 «Баварию» прорвало»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с АЕКом.

«Условия были сложными, но это не должно быть оправданием. В первом тайме мы играли хорошо, только не смогли реализовать свои моменты. Нам не хватало последнего паса. При счете 0:0 ситуация была опасной.

Тренер сказал, что соперник устанет, так оно и произошло. Однако во втором тайме был отрезок, когда мы играли не так хорошо. Но после 1:0 нас прорвало.

Первый гол многое облегчил. После него нужно было не ослаблять давления и забивать второй. Мы именно это и сделали», – рассказал Роббен.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов АЕК – «Бавария» завершился со счетом 0:2. Немецкий клуб после этой встречи поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в группе Е, набрав семь очков. Греки идут последними, в их активе ноль очков.