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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вандерсон готов сыграть за сборную России

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, что не против сыграть в составе сборной России в будущем.

    «Хотя я бывал во многих странах, родился в Бельгии, мне, как и всей моей семье, гораздо ближе культура Бразилии. Да и ассоциирую я себя больше с Бразилией.

    У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии, тем более за Бельгию я уже играл в молодежных командах. У меня нет особых предпочтений, за какую страну играть. Я одинаково люблю обе эти страны.

    К России у меня тоже есть теплые чувства, потому что за эту сборную играют мои товарищи. Посмотрим, как сложится в будущем, может быть, я тоже выйду в футболке сборной России», – сказал Вандерсон в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    В текущем сезоне бразилец сыграл в 11 матчах РПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: «Футбол России»

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    24.10.2018 09:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +222

      ajax707 24 октября 2018, 17:53

      Да может вообще 11 бразильцев заявить

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:50

      Желающих поиграть в сборной России что то уж стало слишком много.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 15:47

      Родился в Бельгии,ядрёна мать,а где играть-мне лично наплевать!
      Готов я даже,и причём-задаром,играть до смерти в клубе Краснодара.

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 24 октября 2018, 14:17

      Нет уж хватит иностранцев, скоро как сборная франции будет из негров

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 12:23

      Меняем в сборной Кокорина на Вандерсона! Вполне в духе лысого.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2018, 12:07

      Да сколько можно? Так и знал, взяли одного, потом понеслась по накатанной. Скоро наша сборная станет прибежищем для второсортных бразильцев, а своих игроков вообще не останется.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 12:03

      ну уж нет не надо даже и не парься на счёт паспорта . Нам своих надо ставить итак половина натурализованные бегают на всю страну 11 игроков не можем найти. Позор

      4
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:41

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      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 24 октября 2018, 11:26

      Так много человек хотело играть за сборную России, что это уже второй Вандерсон. На деле же Гиля и Марио реально заслужили.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 октября 2018, 11:05

      Неплохо!

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