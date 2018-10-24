Вандерсон готов сыграть за сборную России

Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, что не против сыграть в составе сборной России в будущем.

«Хотя я бывал во многих странах, родился в Бельгии, мне, как и всей моей семье, гораздо ближе культура Бразилии. Да и ассоциирую я себя больше с Бразилией.

У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии, тем более за Бельгию я уже играл в молодежных командах. У меня нет особых предпочтений, за какую страну играть. Я одинаково люблю обе эти страны.

К России у меня тоже есть теплые чувства, потому что за эту сборную играют мои товарищи. Посмотрим, как сложится в будущем, может быть, я тоже выйду в футболке сборной России», – сказал Вандерсон в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне бразилец сыграл в 11 матчах РПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.