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    Какой вы футболист?

    Бабаев: «У ЦСКА хорошие шансы на выход в плей-офф ЛЧ»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что российская команда поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    – Как оцените теперь перспективы выхода в плей-офф?

    – Как я уже сказал, все еще впереди. Победа над «Реалом» и ничья с «Викторией» при не очень удачно складывающемся для нас матче дает нам хорошие шансы, несмотря на сегодняшнее поражение.

    – После победы над «Реалом» в Европе, наверное, гораздо серьезнее стали смотреть на ЦСКА? После поражения от «Ромы» отношение изменится?

    – ЦСКА достаточно известный боец на европейской арене. Мы столько лет подряд выступаем в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что после одной победы или поражения меняется отношение к клубу. Репутация зарабатывается годами. Она у нас есть. Мы все это время по мере возможностей достаточно достойно выступали в еврокубках. Поэтому и римские коллеги очень лестно отзываются о ЦСКА. Возможно, это некий политес. Но тем не менее... Обратили внимание на то, что у нас молодая команда, а мы побеждаем «Реал», прилично выступаем во внутреннем первенстве. То есть, за нами следят.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2018 09:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:45

      В том то и дело что состав молодой ,опыта выступлений на таком уровне у многих игроков нет.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 17:04

      Всего-то надо две победы дома! Но как их добыть??? Разве что за две оставшиеся недели вернутся в строй травмированные(или их бОльшая часть),а то "опорная зона" в лице Вани ******** и Ильзата Ахметова в ЛЧ-это серьёзное испытание для команды.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 14:55

      Шансы есть всегда.
      Но лучше чтобы в руках была синица (ЛЕ).
      Журавль обычно находится в небе.

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 12:05

      100% будет лига европы

      0
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:40

      Зарaботок на ставках -> portalbet.ru

      -1
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      Рейтинг: +67524

      portero 24 октября 2018, 11:06

      после игры с Ромой дома , будет ясно с шансами, но скорее всего это ЛЕ

      4
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      Рейтинг: +246

      RLoko 24 октября 2018, 11:03

      Игра есть. Шансы будут.

      1
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 24 октября 2018, 09:53

      Успехов )))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 октября 2018, 09:53

      Шансы,есть всегда... не поклонник армейцев,но в упёртость и борьбе,им не откажешь. Да,состав молодой и не "обстрелянный",но при характере и чуточки везения,можно и в плей-офф попасть. Другой вопрос,а стоит ли,игра свеч?! Можно и в ЛЕ "поднатаскаться". Хотя,это разговоры для бедных. попал в турнир,выкладывайся на полную.

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      Рейтинг: +188

      gera64 24 октября 2018, 09:43

      В ЛЕ практически наверняка выйдут, плэй-офф ЛЧ не уровень российских команд.

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