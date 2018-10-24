Бабаев: «У ЦСКА хорошие шансы на выход в плей-офф ЛЧ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что российская команда поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

– Как оцените теперь перспективы выхода в плей-офф?

– Как я уже сказал, все еще впереди. Победа над «Реалом» и ничья с «Викторией» при не очень удачно складывающемся для нас матче дает нам хорошие шансы, несмотря на сегодняшнее поражение.

– После победы над «Реалом» в Европе, наверное, гораздо серьезнее стали смотреть на ЦСКА? После поражения от «Ромы» отношение изменится?

– ЦСКА достаточно известный боец на европейской арене. Мы столько лет подряд выступаем в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что после одной победы или поражения меняется отношение к клубу. Репутация зарабатывается годами. Она у нас есть. Мы все это время по мере возможностей достаточно достойно выступали в еврокубках. Поэтому и римские коллеги очень лестно отзываются о ЦСКА. Возможно, это некий политес. Но тем не менее... Обратили внимание на то, что у нас молодая команда, а мы побеждаем «Реал», прилично выступаем во внутреннем первенстве. То есть, за нами следят.

Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?