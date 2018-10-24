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    Какой вы футболист?

    В Риме пострадало 15 россиян, а не 19. Трое из них – в тяжелом состоянии

    Появилась уточненная информация от представителей посольства РФ в Италии о количестве пострадавших при обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика» перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома»ЦСКА.

    «По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины.

    Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», – заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.10.2018 08:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:41

      Нелепое происшествие. Здоровья ребятам.

      2
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 24 октября 2018, 10:17

      Здоровья всем пострадавшим

      1
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 24 октября 2018, 09:28

      Всем здоровья и возвращения домой.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 09:04

      Чёрный вторник выдался для армейцев. Трагедия в метро и несчастье на футбольном поле. Пострадавшим парням здоровья и успешного лечения.

      5
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 октября 2018, 08:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они к нам приедут!!! к нас волчьих ям много, вернем им с полна!

      -6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Павел Буре 24 октября 2018, 09:26

      Гончаренко думает о том, как сыграть с итальянцами, чтобы выйти в плей-оф... про состав, про тактику...
      Те, кому пох, выйдет ЦСКА или не выйдет, думают о том, как организовать драку с одним раненым ножом и заманить тифози в волчьи ямы...
      ЧО,.ЛЯ, МАЛО В МОСКВЕ "ПАКОВ" РАЗВЕ????

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > семёнычев 24 октября 2018, 10:53

      Да нет же никакой драки, это была шутка, я просто забыл добавить ))))).

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