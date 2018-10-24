В Риме пострадало 15 россиян, а не 19. Трое из них – в тяжелом состоянии

Появилась уточненная информация от представителей посольства РФ в Италии о количестве пострадавших при обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика» перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА.

«По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины.

Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», – заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?