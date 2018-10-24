Посольство РФ установило личности всех пострадавших россиян в Риме

В Риме установлены личности всех пострадавших при обрушении эскалатора в метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

«Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины», – сказал представитель посольства.

В результате обрушения эскалатора на станции римского метро «Репубблика» травмы получили и были госпитализированы 19 россиян. Еще двое отказались от госпитализации. Двум россиянам по итогам обследования были проведены операции. Один пострадавший лишился ноги.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?