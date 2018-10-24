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    Посольство РФ установило личности всех пострадавших россиян в Риме

    В Риме установлены личности всех пострадавших при обрушении эскалатора в метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

    «Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины», – сказал представитель посольства.

    В результате обрушения эскалатора на станции римского метро «Репубблика» травмы получили и были госпитализированы 19 россиян. Еще двое отказались от госпитализации. Двум россиянам по итогам обследования были проведены операции. Один пострадавший лишился ноги.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.10.2018 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 октября 2018, 09:47

      Печально . Эскалаторы видимо стары как и город.

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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 24 октября 2018, 09:01

      Съездил, называется, на матч в Италию. Думал посмотрит Рим, хороший футбол, отдохнет.. В итоге впечатления от Италии оказались плачевными. И футбол не посмотрел и домой без ноги вернулся.. Надо требовать от них приличную сумму денег. За билет на матч, моральный и физический ущерб и дорогу. Так чтоб на нормальный киберпротез хватило и на проживание минимум год, пока не сможет выйти на работу. Надеюсь что все у него получится

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