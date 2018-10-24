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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Влашич: «ЦСКА не хватило как минимум четверых футболистов в Риме»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассчитывает увидеть другой результат в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Ромой», который пройдет в Москве.

    «Это трудный результат, у нас было несколько возможностей в первом тайме, а они забили дважды с первых двух моментов. Мы немного открылись, и у них стало больше возможностей. Они заслуживали победы, потому что они забили то, что должны были.

    Нам не хватило как минимум четверых футболистов, которые должны были выйти в стартовом составе. Поэтому я думаю, что игра в Москве будет другой», – считает Влашич.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.10.2018 08:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +857

      sined1951 25 октября 2018, 13:59

      Никола, в чемпионате России вы играете более жестко, не чураетесь тактики мелкого фола, и он вас хорошо выручает. В ЛЧ это не пройдет и поэтому выход из группы для вас будет очень проблематичен. Постарайтесь попасть хотя-бы в ЛЕ.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 21:15

      Не хватило, купи Глушака!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:38

      Из игры в Риме надо сделать выводы и скорректировать состав.

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 октября 2018, 11:44

      Вот эти четыре игроки может под эскалатором?

      0
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      Рейтинг: +518

      kazak1975 24 октября 2018, 10:53

      Не хватило 4-х, чтобы сыграть 11*15.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 24 октября 2018, 10:38

      Я надеюсь , что Рома использовала весь лимит забитых голов во встрече с ЦСКА, и в ответном матче она будет только пропускать..

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 24 октября 2018, 09:44

      Очень надеемся, что игра в Москве будет другой...

      4
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 24 октября 2018, 09:42

      15 на 11?
      Могло и сработать.

      5
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      Рейтинг: +915

      спанчес > subbotaspartak 24 октября 2018, 10:09

      ^))) опять я не успел первым:)))

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 октября 2018, 09:37

      не хватило 4-х голов...

      4
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 24 октября 2018, 09:22

      Это точно,ну ничего думаю в Москве поборемся за очки. Ещё если травмированные подтянутся вообще все Гуд будет!!!

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