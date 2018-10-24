Влашич: «ЦСКА не хватило как минимум четверых футболистов в Риме»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассчитывает увидеть другой результат в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Ромой», который пройдет в Москве.

«Это трудный результат, у нас было несколько возможностей в первом тайме, а они забили дважды с первых двух моментов. Мы немного открылись, и у них стало больше возможностей. Они заслуживали победы, потому что они забили то, что должны были.

Нам не хватило как минимум четверых футболистов, которые должны были выйти в стартовом составе. Поэтому я думаю, что игра в Москве будет другой», – считает Влашич.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

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