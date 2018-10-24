Спаллетти: «Барселона» – фаворит, но «Интеру» нужно верить в себя»

27.10 16:00 Аталанта - Парма
27.10 19:00 Эмполи - Ювентус
27.10 21:30 Торино - Фиорентина
28.10 13:30 Сассуоло - Болонья
28.10 16:00 Кальяри - Кьево
28.10 16:00 Дженоа - Удинезе
28.10 16:00 СПАЛ - Фрозиноне
28.10 19:00 Милан - Сампдория
28.10 21:30 Наполи - Рома
29.10 21:30 Лацио - Интер
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти назвал фаворита в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«В команде вроде «Барселоны» есть талантливые игроки на каждой позиции. У каталонцев один из сильнейших составов в мире. Они фавориты, но нам нужно верить в себя.
Необходимо выйти на поле со всей той любовью, которую мы испытываем к нашему виду спорта.
Любой, кому доверят заменить Месси, постарается показать свои лучшие качества. Лео делает невероятные вещи. Однако вся «Барселона» умеет держать мяч и знает, как находить нужные ответы на вопросы любого оппонента», – сказал Спаллетти.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени.